Tchad : Candidat à un 6e mandat, Idriss Déby soutenu par l'Occident

La question de la limitation des mandats présidentiels n'est vraisemblablement pas d'actualité au Tchad. Le Président Idriss Déby Itno, après 30 ans de pouvoir, entend rempiler pour un 6e mandat lors de la présidentielle d'avril prochain.

Idriss Déby Itno, les dessous de sa longévité au pouvoir

11 avril 2021, les Tchadiens sont appelés aux urnes pour désigner leur nouveau président de la République. Mais sans surprise, le Maréchal Idriss Deby Itno a été désigné candidat, le samedi 6 février 2021, au 9e Congrès extraordinaire du Mouvement patriotique du Salut (MPS, parti présidentiel).

Après son investiture, le président tchadien a lancé cet appel à ses partisans : « Si l’émotion d’être investi candidat à une élection présidentielle est toujours forte, celle que je ressens aujourd’hui a une portée plus grandiose. » Puis, il ajoute : « J’en appelle à une totale mobilisation pour notre triomphe dès le premier tour. Nous l’avons déjà démontré et de la plus belle des manières. »

À 68 ans révolus, Idriss Déby est bien assis confortablement dans le fauteuil présidentiel depuis 30 ans, et rien ni personne ne semblent troubler sa quiétude, d'autant plus que ses soutiens occidentaux continuent de lui assurer leur protection.

Et ce, à juste titre, car, révèle Jeune Afrique, le Président Déby apparaît aux yeux de la communauté internationale comme un « allié essentiel dans la lutte contre les jihadistes et un élément stabilisateur dans la région ».

En témoigne la présence rassurante du contingent des militaires tchadiens, très aguerris, au sein de la Minusma. S'enfonçant dans cette brèche, le candidat de MPS a pris l'engagement, dans son discours, d' « endiguer le terrorisme et l’insécurité en vue de permettre à notre pays de poursuivre sa marche sur la voie de l’émergence ».

À en croire l'homme fort de N'Djamena, cette décision de se porter à nouveau candidat à la Présidence de la République tchadienne est le fruit d'une « mûre et profonde introspection » après l'appel à lui lancé par le peuple.

Cette énième candidature ne fait cependant pas l'unanimité au Tchad, dans la mesure où l'opposition a appelé , samedi, à des manifestations pour « réclamer plus de justice sociale et l’alternance politique » en dépit de l'interdiction prise par les autorités sécuritaires pour motif de risque de « troubles à l’ordre public ».

À noter qu'Idriss Déby Itno est arrivé au pouvoir en 1990 par un coup d'État militaire sur le président d'alors, Hissène Habré, actuellement en prison au Sénégal.