Législatives: Adjoumani "On va se peser et on verra qui va gagner"

Candidat du RHDP dans la circonscription électorale de Tanda, pour le scrutin législatif du 6 mars prochain, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani n’entend laisser le moindre espace à ses adversaires politiques sur le terrain.

Législatives 2021: Kobenan Adjoumani et le RHDP ne veulent rien laisser à leurs adversaires

Il croisera le fer dans la circonscription électorale d’ « Amanvi, Diamba, Tanda et Tchedio, Communes et Sous-préfectures », avec ses adversaires du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) et du Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, le samedi 6 mars, date fixée pour la tenue des prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire.

Face à Appoh Laurent de l’alliance PDCI-EDS et l’indépendant Serge Vremen, tous de sérieux prétendants au fauteuil qu’il occupe depuis près de 30 ans, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani n'entend rien céder.

Le transfuge du PDCI-RDA ne semble point ébranlé par le retour sur la scène électorale de l’opposition ivoirienne qui avait boycotté la présidentielle d’octobre 2020. « Maintenant que tout le monde va participer au vote, on va se peser. À la fin, on verra qui va gagner », a-t-il indiqué dans une interview au journal Le Patriote.

« Pour l’heure, je peux vous dire que le RHDP se porte bien sur le terrain. C’est le RHDP qui occupe pratiquement tout le terrain. Nous sommes prêts à continuer à l’occuper pour ne pas laisser le moindre espace à nos adversaires », a fait savoir l’ancien ministre des Ressources halieutiques. Le RHDP ira à l’assaut des 255 sièges de l’ Assemblée nationale ivoirienne, avec un commando de 254 candidats repartis dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire. L’ investiture de ces candidats a eu lieu mardi à Abidjan, en présence du président de la République Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP.

La consigne, à l’occasion, donnée par le président de l’ex-Rassemblement des républicains (RDR), reste claire: « gagner cette élection avec une large majorité ». « Je sais que vous avez pris la mesure du défi qui nous attend. Vous devez dorénavant rassembler autour de vous, toutes les forces vives de notre parti et bien au-delà, pour remporter les élections dans vos circonscriptions respectives », a-t-il instruit, avant d’inviter chacun de ses lieutenants à l’engagement, à l’union et à la solidarité.

« J’ai confiance en chacune et en chacun d’entre vous, en vos qualités personnelles et en votre engagement collectif pour relever le défi de nous donner une large majorité à l’Assemblée nationale ; je devrais dire, de renforcer notre majorité », a dit le chef de l'Etat. « Ce sera la preuve de la force de notre parti et de son ancrage sur l’ensemble du territoire national. Ce sera également la voie pour garantir, à la Côte d’Ivoire, la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement pour le bien-être de nos populations », a-t-il poursuivi.