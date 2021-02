Plateau: Fabrice Sawegnon ‘’Nous allons accompagner OD à la députation mais...‘’

Lors d’une rencontre avec ses partisans, jeudi au Plateau, Fabrice Sawegnon a appelé à la mobilisation autour du candidat Ouattara Dramane dit OD, désigné pour conduire la liste Rhdp lors des élections législatives du 06 mars 2021 au Plateau.

Fabrice Sawegnon mobilise ses troupes et se projette en 2023: ‘’Si on veut avoir la mairie, il faut qu’on gagne les législatives d’abord‘’

Désigné par la direction du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) comme le suppléant de Ouattara Dramane dans le cadre des élections législatives du 6 mars dans la commune du Plateau, Fabrice Sawegnon a convoqué ses partisans le jeudi 18 février au Plateau. "Kirikou" ou encore le "fils du Plateau", comme l'appellent ses partisans, a demandé à ces derniers de respecter formellement ce choix du parti au pouvoir.

Candidat non élu lors des élections municipales de 2018, Fabrice Sawegnon estime que cette défaite était également due au fait que le Rhdp du Plateau était divisé. Le choix du patron de Voodoo Groupe comme tête de la liste Rhdp à l'époque, n’avait pas été accepté par son désormais (ex adversaire) Ouattara Dramane et ses partisans.

‘’2018 a été une année difficile parce que non seulement, on a été trahi mais nous étions également divisés. Si nous voulons gagner, nous ne devons plus être divisés. C’est important‘’, a-t-il indiqué. ‘’La force d’un homme, c’est de ne pas toujours être numéro 1 mais parfois, il faut aussi accepter d’être numéro 2… On va accompagner OD à la députation…On va y aller, on va se mobiliser pour prendre la victoire et la remettre au président Alassane Ouattara…‘’, a exhorté Fabrice Sawegnon.

Le suppléant de Ouattara Dramane n'a pas manqué d'afficher ses intentions de prendre la mairie du Plateau en 2023. "Si on veut avoir la mairie, il faut qu’on gagne les législatives d’abord. Le défi du 6 mars est très important parce qu’il va nous ouvrir les portes de 2023... Le 6 mars, ils vont nous sortir‘’, a-t-il ajouté.

Reconnaissant les nombreuses actions de Fabrice Sawegnon en faveur des jeunes du Plateau, Ouattara Moustapha, président d’une organisation de jeunes du Plateau, a fait savoir que la jeunesse du Plateau sera aux côtés du Rhdp pour ces élections législatives. Même son de cloche pour Mme Troh Odette qui, au nom d’une association de femmes, a indiqué que ses consœurs sont déjà prêtes pour arracher la victoire du Rhdp au soir du 6 mars prochain.