Législatives 2021 - Plateau: Comment OD prépare sa victoire

Au Plateau, qui de Jacques Ehouo Gabriel (PDCI) ou de Ouattara Dramane dit OD (RHDP), va-t-il remporter les élections législatives du 6 mars 2021 dans la commune?

Législatives au Plateau: OD appelle à l’apaisement

Le 26 février 2021, la Côte d'Ivoire va vivre au rythme des législatives, avec le démarrage officiel de la campagne électorale, une échéance aux enjeux majeurs pour le contrôle des 225 sièges que compte l’Assemblée nationale ivoirienne.

Ouattara Dramane (OD) affrontera dans un mois Jacques Ehouo, député sortant de la commune du Plateau et candidat du PDCI. Si ces joutes électorales dans le quartier des affaires de la capitale économique ivoirienne, s’annoncent cruciales pour les candidats eux-mêmes, elles représentent un véritable défi sur fond de revanche pour le RHDP, la majorité présidentielle qui aura un affront à laver devant le Pdci d’Henri Konan Bédié devenu son principal rival.

Pour le comprendre, portons un regard rétrospectif sur les élections municipales de 2018 où Fabrice Sawegnon (FS) qui jure ne pas avoir succombé au goût du pouvoir, décidait d’y prendre part. Adopté par le couple Ouattara, son slogan à l’américaine, « ADO Solutions », avait marqué les esprits aux élections présidentielles de 2010 dont le second tour opposait Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara.

En effet, Fabrice Sawegnon, patron du groupe Vodoo, va essuyer une cinglante défaite aux municipales de 2018 dans la circonscription du Plateau, abritant les luxueux gratte-ciels administratifs et la Présidence de la République.

Considéré comme le tycoon de la communication institutionnelle en Afrique de l'ouest, le propriétaire de Life Tv et de Vibe Radio a perdu, les armes à la main, devant la puissance de feu du candidat rival, Jacques Ehouo, alors député du Plateau.

Avec l'éviction de l'ancien Maire Noël Akossi Bendjo et le retrait de la candidature pourtant réclamée de Ouattara Dramane, homme au service de la communauté; tout portait à croire que le patron de Vodoo Communication allait en roue libre. Que non!

Parachuté au premier degré, pour croiser le fer avec le candidat du PDCI, FS, candidat du RHDP unifié, s’en sortira « pulvérisé » face à la gigantesque machine indéboulonnable du PDCI. Au terme du verdict du vote des électeurs, le duel a tourné à l’avantage du député Jacques Ehouo qui récolte 7801 voix contre 5159 pour Fabrice Sawegnon.

A la faveur des élections législatives du 06 mars 2021, l’heure est au bon ton et à l’apaisement. Adoubé cette fois par son parti politique le RHDP, OD entend tout mettre en œuvre pour ramener le siège de député du Plateau au parti au pouvoir. Et il compte le faire dans un esprit fair play. Car pour lui, les élections au Plateau ne doivent plus faire l'objet de querelles politiques. C’est pourquoi, il invite Jacques Ehouo, son principal adversaire, à une compétition fraternelle et apaisée

« C’est vraiment regrettable ce qu’on a vu au Plateau pendant les élections municipales de 2018. Notre commune ne mérite pas cela. Il ne faut plus que cela se reproduise », prévient un militant du RHDP-Plateau. Au cours d’une réunion avec ses collaborateurs, Ouattara Dramane a prôné un ton apaisé durant toute la période de précampagne et de campagne.

« Politique mise à part, mettons aussi de côté nos égos pour aller à des élections fraternelles, loyales et placées sous le signe de la cohésion », suggère OD. Pour montrer qu'il reste attaché à la commune malgré les divergences politiques avec l'actuel maire, il n'avait pas hésité à apporter un soutien à la mairie aux premières heures de la crise sanitaire de COVID-19.