Master KG frappe un grand coup après le titre "Jerusalema"

Le titre "Jerusalema" de Master KG qui fait un carton depuis plusieurs mois dans le monde entier, n'arrête pas de rapporter au DJ sud-africain.

« Jerusalema » continue d’enrichir l’artiste sud-africain Master KG, qui se faisait alors plaisir en achetant de belles choses. L’enfant de Limpopo s’est affiché avec une nouvelle voiture de luxe décapotable.

Grâce à la chanson à succès « Jerusalema », l’artiste sud-africain Master KG a déjà son parking auto. L’enfant de Limpopo s’est affiché avec une nouvelle voiture de luxe décapotable, pour montrer à ses ennemis qu’il n’est pas au même niveau qu’eux. S’adressant à Twitter, la star a partagé une photo de lui-même avec son ami de longue date dans la belle bagnole.

Master KG est l’une des célébrités les plus en vogue en Afrique du Sud car son single à succès, « Jerusalema », a acquis une grande reconnaissance dans le monde entier. Le producteur de musique né dans le Limpopo, a légendé son message :

« Des moments difficiles aux bons moments, nous restons ensemble, moi et mon frère… Nous avons commencé ce voyage ensemble et nous sommes toujours ensemble… Chezzz (acclamations) pendant plusieurs années ».

À sa sortie, "Jerusalema" passe relativement inaperçue. Tout change quand le groupe de musique angolais Fenomenos Do Semba l'utilise de façon humoristique, avec une assiette de nourriture à la main, dans une vidéo. La chanson devient connue en Angola, au Portugal puis sur la plateforme Tik Tok.

De nombreux défis de danse sont lancés pendant le confinement mondial sur l'air de "Jerusalema" avec le hashtag #JerusalemaDanceChallenge. Des milliers de vidéos, tournées par des internautes, du personnel hospitalier ou même des policiers, font leur apparition sur internet.

Le hitmaker de « Jerusalema » a partagé que son ami était avec lui depuis ses moments difficiles jusqu’à présent. « C’est un homme génial. Ne changez jamais vos amis, en particulier ceux avec qui vous avez commencé votre périple », a commenté Wilz Global. « Votre collection de voitures s’agrandit frère », a dit Swordinc.

Le musicien de renommée mondiale s’est rendu sur Twitter le mercredi 13 janvier et a partagé une vidéo de son premier shoping en 2021. Dans le clip, le hitmaker de « Jerusalema » peut être vu en train de mettre des sacs d’une marque de vêtements, chère, dans le coffre de son véhicule de luxe.

La star dont la chanson a fait danser le monde au milieu de la pandémie de Covid-19, est l’une des célébrités d’Afrique du Sud qui a continué à gagner de l’argent malgré la pandémie.

"Jerusalema" a été produite par le DJ sud-africain Master KG, un musicien et producteur de 24 ans. La voix qui interprète la chanson n'est pas celle d'un homme comme on pourrait le croire, mais d'une femme. Nomcebo Zikode est l'auteure et l'interprète du tube. Elle chante en langue zoulou sur un air d'afro-pop.