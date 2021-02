Zouan-Hounien: Mabri rentre au bercail et démontre sa suprématie

De retour au bercail le lundi 22 Février 2021, après plusieurs mois d'absence pour des raisons politiques, Albert Mabri Toikeusse, le président de l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), a très vite fait grande sensation partout dans la région du TONKPI dont-il est le président. Man, Biankouman, Kabacouma, Guélémou, Danané, Daleu, Gbon-Houyé, Seileu, Téapleu puis Zouan-Hounien où l'homme a fait son entrée aux environs de 17 heures.

Mabri Toikeusse: De l'exil à la démonstration de force

Mabri Toikeusse a très vite réalisé les attentes des siens qui, 10 longs mois durant, ont été allaités aux mensonges, à la manipulation, aux menaces, aux chantages et à de la délation.

Chez lui, à Zouan-Hounien, Mabri serait mort ou emprisonné. Que n'a-t-on pas véhiculé comme mauvaise nouvelle ? Telle une mauvaise herbe, adversaires politiques et détracteurs ont bien voulu le couper à sa racine, faisant partir des soutiens au militantisme de papillon.

Sa première apparition publique à Zouan-Hounien, son village natal, lui a apporté une sensation de bien et de renaissance. Partout dans le TONKPI, l'effet Mabri est total. Il faut renverser la vapeur RHDP et confirmer sa suprématie. Le pari est réussi. Les discours des chefs traditionnels, des femmes, des jeunes et des porte-parole, convergent vers un soutien massif. De quoi faire mentir les mauvaises langues qui avaient prédit sa " mort " politique.

Mabri, superstar dans un peuple déjà conquis?

Albert Mabri Toikeusse, le chouchou de Zouan-Hounien, a su gagner les cœurs des siens. Lundi, masques, danses traditionnelles, danses modernes et guerrières se sont donné rendez-vous sur la place publique de Bruno-Ville de la ville minière. Dans l'euphorie, le président de l'UDPCI s'est laissé entraîner dans le flot de chants faits pour homme. Jusqu'à la tombée de la nuit, chacun a retenu de Mabri l'image d'un homme qui compte dans la politique nationale.

Une correspondance de Sony WAGONDA