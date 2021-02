Ghana: Lawrencia Lamptey dite Labena dégomme Maria Mobil

Lawrencia Lamptey dite Labena - La fièvre Labena s’empare du Ghana et de l’Afrique de l’Ouest. Lawrencia Lamptey Abena, une chanteuse ghanéenne plus connue sous le nom de Labena, fait oublier la bimbo togolaise, Maria Mobil.

Lawrencia Lamptey dite Labena : Si jamais mon mari voudrait que je retire l’organe masculin…

Surprenante révélation sur la ravissante Labena qui affirme être une hermaphrodite (Personne possédant un ovaire d’un côté et un testicule de l’autre ou bien la fusion des deux glandes des deux côtés).

Comme la bimbo togolaise Maria Mobil, la Ghanéenne Lawrencia Lamptey dite Labena est morphologiquement mâle et femelle. En effet, elle a révélé qu’elle possède les deux organes reproducteurs masculin et féminin et qu’elle n’a pas l’intention de se faire opérer. S’exprimant chez DJ Nyaami sur SVTV Africa, la talentueuse chanteuse a fait remarquer qu’elle est née ainsi. « Je n’ai pas honte d’en parler et il n’y a aucune raison de mentir non plus. Je suis née avec, donc cela fait partie de ce que je suis », a-t-elle dit.

« Les six hommes avec lesquels je suis sortie n’ont pas été choqués par cela. Peut-être que lorsque je me marierai et que mon mari voudra que je retire l’organe masculin, je le ferai », a-t-elle ajouté. A la question de savoir si elle a déjà eu des relations sexuelles avec une femme, elle a répondu : « Je ne me souviens pas que cela se soit produit. Si oui, peut-être que j’étais ivre, je ne m’en souviens pas. »

« Labena » est une hermaphrodite (un phénomène biologique dans lequel l’individu est morphologiquement mâle et femelle, soit simultanément soit alternativement, ndlr), comme la bimbo togolaise Maria Mobil. Cette dernière a subi une opération aux États-Unis et a opté pour le sexe féminin.

L’artiste afrobeat et dance hall Labena a deux chansons à son actif alors qu’elle a sorti son premier single en 2020 dans lequel elle présente l’artiste hiplife, Nii Funny.

La belle Labena va mettre un terme au règne jusque-là inégalé de Maria Mobil, connue partout en Afrique à travers le nom «Amina», titre du tube du chanteur ivoirien Ariel Sheney, proche de feu Dj Arafat.

Labena ou Lawrencia Lamptey VS Maria Mobil

Maria Mobil est aujourd’hui une entrepreneure, doublée de mannequin, actrice et même coach sportive. Elle est aussi l’une des stars qui influencent et affolent les réseaux sociaux. Avec ses apparitions, presque dénudées, elle ne cesse de créer des polémiques avec des photos qu’elle poste sur ses différents comptes Facebook et Instagram où elle compte des milliers d’abonnés.

« La tenue ne veut rien dire. Mon nom de la sainte Maria, la relation qui existe entre nous, personne ne peut l’imaginer. Tu peux être grosse, bien habillée ou mal habillée ou même être nue ou folle, on va toujours te critiquer », a-t-elle indiqué dans une de ses vidéos.

Actuellement très célèbre à travers le monde, pour avoir eu la chance de collaborer avec certains artistes interplanétaire, comme Lil Wayne, Akon, Drake, Jennifer Lopez ou encore Puff Diddy, le jeune «hermaphrodite» togolais Frank Agalessi, devenu «Maria Mobil», impressionne la toile à chacune de ses apparitions.

Née «hermaphrodite» dans le quartier populaire de Gbenyedi à Lomé au Togo, Mariam décide de quitter sa terre natale en 2009 pour s’installer à New York, aux États-Unis, alors qu’elle était en pleine crise de personnalité, selon ses proches.

Il s’approprie ouvertement son identité cachée de femme, en subissant plusieurs interventions chirurgicales au cours desquelles, il fera refaire ses seins, son postérieur et ses lèvres. C’est après un long processus sur la table d’opération chirurgicale que Frank va finalement prendre la forme qu’on lui connait aujourd’hui, «Maria Mobil» ou encore «Jolie Amina».

Aujourd’hui âgée de 28 ans, «Maria Mobil» a vécu une relation amoureuse avec Jonathan Morrison. Ce dernier se présente comme un footballeur ivoirien, vivant aux États-Unis. « J’ai dépensé beaucoup d’argent pour obtenir le cœur de Maria Mobil », a-t-il indiqué. Malgré toutes les critiques à l'encontre de «Maria Mobil» en Côte d’Ivoire, Jonathan Morrison dit assumer sa relation avec la bimbo togolaise.