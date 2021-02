3è mandat: Pourquoi Meiway refuse de s'excuser auprès de Ouattara

Le chanteur ivoirien Meiway est revenu sur les propos qu'il a tenus en Août 2020, au sujet de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle 2020.

Meiway: ''Ma position n'a pas changé. Si j'ai le président Alassane Ouattara en face de moi, je lui dirai''

Dès l'annonce du président Alassane Ouattara, le 6 août 2020, de se présenter à l’élection présidentielle d’octobre de la même année, le chanteur ivoirien, Meiway, est rapidement monté au créneau pour afficher sa désapprobation.

‘’…Mon intervention s'impose car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur... On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l’éternité politiques, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyions éloigné à jamais‘’, avait lancé Meiway.

Avant d’ajouter: ‘’Mr le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non pour le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Mr le Président, échoué... et il faut le reconnaître en renonçant à ce 3ème mandat qui sera le mandat de trop; car le peuple Ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect‘'.

La fracassante sortie de cette icône de la musique ivoirienne n'a pas empêché la réélection du président Alassane Ouattara le 31 octobre 2020; et ce, en dépit des violentes manifestations qui ont émaillé cette élection présidentielle.

Interrogé sur ses propos à l'encontre du chef de l'État, lors de l'émission Rien à cacher diffusée, samedi 27 février, sur Radio Nostalgie, Meiway a fait savoir qu'il n'éprouve aucun regret et qu'il ne nourrit pas l'intention de présenter des excuses, car convaincu d'avoir dit la vérité.

"Après ma réaction contre le troisième mandat, j'ai été crucifié sur les réseaux sociaux. Je le réitère et je prends encore une fois mes responsabilités. Ma décision n'a pas changé. Je suis quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Quand on réfléchit avant d'agir, on sait assumer ce qu'on dit. Je l'ai fait avec conviction et les rispostes ne peuvent pas m'atteindre'', a indiqué Meiway.

Avant d'ajouter: ''Si j'ai le président Alassane Ouattara en face de moi, je lui dirai: ''monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous réitère ma désapprobation''. Je n'ai pas d'excuses à lui présenter parce que je n'ai pas été impoli ni arrogant. J'ai été juste'', a-t-il répondu.