Titrologie du lundi 1er mars: Abobo aux mains des hommes de Gbagbo

La revue de presse ou titrologie du lundi 1er mars 2021 est dominée par le lancement de la campagne électorale des élections législatives du 6 mars prochain. L'actualité tourne également autour de la découverte d'une importante quantité de drogue saisie à Angré d'une valeur de plus de 25 milliards de FCFA.

Titrologie du lundi 1er mars 2021- Abobo : Kandia Camara a déjà perdu

Les candidats à fond dans la campagne électorale en vue du scrutin législatif en Côte d'Ivoire. Selon les journaux ivoiriens, la commune d'Abobo, à l'instar des autres grandes circonscriptions du pays, fait l'objet de grande convoitise. Pour l'opposition ivoirienne, proche de Laurent Gbagbo, l'ancienne commune de la députée Simone Ehivet Gbagbo est déjà tombée aux mains de la liste PDCI-EDS, conduite par Ato Attebi Alexandre. Abobo : ... "On a déjà gagné", titre Le Bélier Intrépide qui annonce une "démonstration de force de l'opposition" sur un terrain hostile acquis à la cause du parti au pouvoir, le RHDP. Cette thèse est soutenue par Le Quotidien d'Abidjan qui confie que l'opposition aurait mis "une machine à broyer" contre le RHDP et Kandia Camara dans l'ancien fief du commando invisible d'Ibrahim Coulibaly et de Guillaume Soro. "Tous d'accord pour donner la victoire à Gbagbo et Bédié" à Abobo, souligne le quotidien abidjanais.

Cependant, un autre confrère appelle les partisans du RHDP à ne pas céder à la panique. "Il faut faire confiance au commando de Ouattara et de Hambak", déclare Kandia Camara à la une de Le Matin.

Au quotidien Le Temps de conclure que "l'opposition prépare un grand coup".

Pour les journaux proches du parti au pouvoir, le RHDP domine sans partage. Il "surclasse déja ses adversaires" dans plusieurs communes et localité du pays, fait savoir L'Expression. Le parti présidentiel fait de "grands pas vers la victoire", barre à sa une Le Patriote.

Yopougon : La bataille pour la reconquête contre Kafana

Tout près d'Abobo, se joue une autre bataille de reconquête du pouvoir législatif. Les hommes de Gbagbo et d'Henri Konan Bédié, sont à l'assaut de la commune de Yopougon. "EDS et PDCI veulent reprendre le fief présumé de Gbagbo au RHDP et à Kafana Koné", informe L'Intelligent d'Abidjan.

Quant au journal gouvernemental, Fraternité matin, il indique à sa première page: ''Législatives 2021, lancement de campagne tous azimuts".

Saisie record de plus d'une tonne de cocaïne à Angré

C'est le quotien ivoirien Aujourd'hui qui fait un gros plan sur le sujet. En effet, la gendarmerie a mis la main sur plus d’une tonne de drogue pure en provenance d’Amérique latine. Une saisie qui tend à confirmer que la Côte d’Ivoire devient un pays de transit pour la cocaïne vers l’Europe. Un véritable cartel se met en place dans le pays d'Alassane Ouattara.