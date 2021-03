Soupçons de fraude du RHDP à Divo Sp: Me Zéhouri Bertin alerte la CEI

Jour J moins 3. Les élections législatives tant attendues du samedi 06 mars 2021 approchent à grands pas. Dans la sous-préfecture de Divo, le candidat indépendant Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud dénonce déjà des tentatives de fraude de la liste RHDP conduite par le ministre-maire de Divo, Amédé Kouakou.

M. Zanga (Président CEI régionale Divo) à Me Zéhouri Bertin: « Merci de nous informer de tout soupçon de fraude »

La région du Lôh-Djiboua où se situe le département de Divo, est considérée à tort ou à raison comme un des points chauds lorsqu’il y a des élections en Côte d’Ivoire. Qu’il s’agisse d’élection présidentielle ou d’élections législatives, municipales ou régionales, la région est parfois en proie à des soubresauts dus à des violences ou tentatives de fraude avérée ou supposée.

A l’approche du scrutin législatif du 06 mars à venir, le candidat indépendant Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud n’arrête pas de dénoncer des actions qu’il juge suspectes de la part de son plus grand challenger, le ministre de l’Equipement routier, Amédé Kouakou, candidat du RHDP (parti au pouvoir) dans la circonscription électorale de Nebo, Didogo, Ogoudou, Chiepo et Divo sous-préfecture.

Dans une lettre adressée à Monsieur Zanga, président régional de la Commission électorale indépendante (CEI) du Lôh-Djiboua, le président de l’ODAP-CI (Observatoire pour le développement, l’amitié et la prospérité-Côte d’Ivoire) interpelle l’institution électorale sur un fait pour le moins ahurissant.

« J'ai tenté plusieurs fois de vous appeler sans succès. J'espère que je suis dans mon droit de candidat à égalité de chance avec les autres devant vous. Si non je m'excuse pour les dérangements. En fait, je cherche à vous rencontrer vous et la superviseure. Je suis informé de l'existence de velléités de fraude massive. Les électeurs, comme vous le savez, ont été recensés sur des listes préalables par le candidat RHDP, Amédée KOUAKOU, presque partout, dans tous les villages (cartes d'électeurs ramassées, cartes d'identité, numéro de BV etc.....) moyennant de l'argent donné ou promis. Ceux là, confrontés à la pauvreté, seront appelés nommément par téléphone (qu'il a noté sur ses fiches) par ledit candidat à venir dans les urnes. Le premier entrant dans l'isoloir ne votera pas. Mais il ressortira avec le bulletin de vote muni du sticker de la CEI. Ce qui ne laissera aucun soupçon en apparence. Dehors, il remettra le bulletin à son recenseur qui lui remettra de l'argent en rémunération de ses services. Le bulletin de vote en question sera coché du nom d'Amédée KOUAKOU puis remis au prochain électeur. Ce second entrera dans l'isoloir avec un bulletin dans la poche et un autre pris chez le président du bureau de vote. Il laissera dans l'urne le bulletin déjà avec La Croix sous la photo de Amedee kouakou et ressortira discrètement avec le bulletin vierge pris dans le BV. Là-bas dehors, il donnera ce bulletin à son recruteur moyennant rémunération et ainsi de suite. Voilà l'une des raisons d'avoir dressé par avance des fiches d'électeurs. C'est la rupture d'égalité devant la loi électorale », dépeint Me Zéhouri Bertin Paul-Arnaud.

Le candidat indépendant, déclaré favori par de nombreux observateurs de la scène politique à Divo, dit vouloir prévenir sur les risques de ‘’fraude’’, ‘’trafic d'influence’’ et ‘’d’achat des consciences’’ de la part du candidat tête de la liste du RHDP.

« M le président ZANGA, je vous demande d'établir la règle selon laquelle tous les électeurs des sous-préfectures, sortant des BV, seront fouillés par le représentant des autres candidats. Celui qui refusera de se laisser fouiller, ne pourra pas voter. C'est le minimum pour réduire les risques de fraude du vote. M ZANGA, votre silence devant mes appels ne me dérange pas mais je compte sur vous pour fixer cette règle et tout candidat sérieux dans cette élection devrait l'accepter », déclare Zéhouri Bertin.

Puis d’interpeller: « M. ZANGA, Il y a risque de fraude, donc risque de violence aggravée. Réagissez, prévenez. Agissez surtout et ne vous rendez pas coupable ou complice de la violation du vote des électeurs dans la sous préfecture de DIVO », insiste l’enseignant-juriste, tête de la ‘’Liste le flambeau du Développement’’, qui a prévenu que ‘’sans réaction de votre part dans l'heure, une requête préventive sera adressée à la CEI centrale, au conseil d’Etat et à la presse ivoirienne ».

Face à la requête insistante du Notaire-Conseil, candidat indépendant aux législatives dans la sous-préfecture de Divo, la réaction du premier responsable de la CEI dans la région du Lôh-Djiboua, n’a pas tardé. Monsieur Zanga a d’abord félicité Me Zéhouri pour avoir attiré son attention sur ce risque éventuel de fraude, avant de le rassurer sur sa détermination à oeuvrer pour des élections transparentes et sans tricherie.

« Ma hiérarchie est informée. Toutes les dispositions (sont) prises par la CEI pour une élection transparente. Merci de nous informer de tout soupçon de fraude », a répondu le représentant de Coulibaly Kuibiert, le président de la CEI centrale. Quant au camp Amédé Kouakou, nos contacts habituels n'ont pas souhaité se prononcer sur le sujet, nous renvoyant à la date du 06 mars 2021, jour du scrutin électoral.