Titrologie du 4 mars 2021-Législatives: "Faux pas interdit pour l'opposition"

Titrologie du 4 mars 2021. La campagne électorale des élections législatives du samedi 6 mars 2021 est l’actualité principale qui domine les Unes des journaux ivoiriens, ce jeudi.

Titrologie du 4 mars 2021 : " La CEI à l'épreuve de la Transparence"

À deux jours de la date fatidique du samedi 6 mars 2021, les candidats engagés dans la course aux élections législatives multiplient les campagnes de proximité pour capter au mieux l’attention des électeurs. Dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale, qui s'achève ce jeudi à minuit, les états-majors des partis politiques continuent certes la mobilisation, mais prennent également des dispositions, pour s’éviter une mauvaise surprise, au soir du scrutin. « Fin de campagne des législatives : les dernières consignes de Bédié et Gbagbo », lit-on à la Une de Dernière Heure. « Gbagbo s’invite dans la campagne qui finit aujourd’hui à minuit », informe L’Intelligent d’ Abidjan.

Le titrologue peut également s’informer à la Une de Le Nouveau réveil des dispositions conjointes arrêtées par la coalition PDCI-EDS, pour plus de « vigilance et une surveillance accrue du scrutin du samedi ». « Ce qui s’est passé à Bassam, ne se reproduira plus », relate le journal qui cite des propos de Georges Ezaley, ex-maire de Grand Bassam, par ailleurs candidat de l’opposition dans cette circonscription électorale. Les journaux proches du pouvoir, affichent de leur côté, plutôt une grande confiance quant à l'issue du scrutin, pour les candidats RHDP, en lice. « Le RHDP, très très fort ! », s’exulte Le Patriote qui fait un large écho des actions menées par les candidats du parti présidentiel, durant ces 5 premiers jours de campagne.

« Le RHDP, seul maitre du terrain », croit savoir Abidjan 24, selon qui l’opposition ivoirienne est également dans « la tourmente ». Même son de cloche chez Le Matin, pour qui « Le RHDP a déjà tout « verrouillé » sur le terrain à moins de deux jours de la tenue du scrutin. Outre le scrutin législatif, certains journaux de l'opposition, font également cas, dans la titrologie du 4 mars 2021, des pressions internationales que subirait actuellement, le chef de l' Etat ivoirien, Alassane Ouattara, notamment sur le cas de Pulchérie Edith Gbalet, une activiste de la société civile ivoirienne, arrêtée au plus fort de la contestation anti 3e mandat, toujours détenue, sans jugement.