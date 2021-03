Législatives - Plateau: Un soutien de taille pour les candidats OD et Fabrice Sawegnon

A deux jours des élections législatives du 6 mars 2021, les jeunes du Rhdp de la commune du Plateau ont affiché leur indéfectible soutien aux candidats Ouattara Dramane et Fabrice Sawegnon.

Les jeunes du Rhdp-Plateau apportent leur soutien à Ouattara Dramane et Fabrice Sawegnon

Les jeunes du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de la commune du Plateau, sont plus que jamais déterminés à œuvrer pour la victoire de leurs candidats, Ouattara Dramane et Fabrice Sawegnon, aux élections législatives du samedi 6 mars 2021. Ils l’ont fait savoir lors d’un point de presse, mercredi 3 mars, à la maison de la presse au Plateau.

‘’La Côte d’Ivoire a besoin d’hommes et de femmes de valeurs, qui ont une haute vision de la nation et qui sont capables de porter fidèlement les aspirations réelles des populations ivoiriennes. C’est donc avec une sérénité affichée que notre jeunesse s’est engagée à promouvoir cette vision incarnée par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, au sein de notre dynamique commune du Plateau, vitrine de la Côte d’Ivoire qui gagne‘’, a indiqué Henri Joel Sasso, le président régional du Rhdp Plateau- Attécoubé

Les jeunes du Rhdp ont également apprécié l’action de Fabrice Sawegnon qui a fièrement accepté d’être le suppléant de Ouattara Dramane. ‘’Nous voulons saluer l’esprit d’élévation de nos candidats à cette élection législative, en particulier M. Fabrice Sawegnon qui, en toute humilité, a accepté sans réserve, de joindre ses forces au candidat OD, en qualité de suppléant, pour garantir la victoire écrasante du RHDP Plateau au soir de ce scrutin (…) déjouant ainsi tous les pronostics annoncés par une opposition aux abois qui sent venir avec fracas le vent de la cohésion et de solidarité agissante des fils et des filles du RHDP Plateau‘’, a affirmé Henri Joel Sasso.

Puis d’ajouter: ‘’Nous invitons donc les populations du Plateau à se mobiliser massivement pour rétablir à travers leurs votes en faveur de nos candidats OD et Fabrice SAWEGNON, les valeurs d’exemplarité et de dignité au sein de la commune du Plateau‘’

Par ailleurs, le président régional du Rhdp-Plateau a appelé les jeunes de son parti à la vigilance. ‘’Nous invitons nos jeunes à faire preuve plus de vigilance face aux velléités de déstabilisation de l’opposition, afin de maintenir un climat de paix et de sérénité nécessaire à la tenue d’élections apaisées, transparentes et démocratiques. Nous appelons enfin nos militants à ne point céder à la provocation, à demeurer sereins et mobilisés, à l’écoute des mots d’ordre du parti, face à une opposition désemparée qui tente par la victimisation, de fuir la sanction inéluctable des urnes‘’, a-t-il conclu.