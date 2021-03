Covid-19: 168 millions d’enfants impactés par la fermeture d'écoles dans le monde

Selon l’UNICEF, il ressort de l’analyse de la fermeture d'écoles que 14 pays ont gardé leurs écoles en grande partie fermées entre mars 2020 et février 2021 après le déclenchement de la pandémie de Covid-19.

Fermeture d'écoles - UNICEF présente la « Salle de classe de la pandémie » au Siège de l’ONU

Les mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19 ont entrainé des fermetures d’écoles à travers le monde, impactant plus de 168 millions d’enfants depuis presqu'une année, selon le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) - Fermeture d'écoles

« Alors que la pandémie de COVID-19 a commencé il y a presque un an, ces chiffres nous rappellent de nouveau la situation d’urgence catastrophique en matière d’éducation que les confinements ont créée dans le monde. Chaque jour, le retard pris par les enfants qui ne peuvent suivre une scolarité en présentiel s’aggrave, les plus marginalisés d’entre eux étant les plus durement touchés », explique Henrietta Fore, directrice générale d’UNICEF.

« Pour ces enfants, nous ne pouvons nous permettre d’entrer dans la deuxième année d’enseignement en présentiel restreint ou même inexistant. Il faut faire tout ce qui est possible pour garder les écoles ouvertes ou leur accorder la priorité dans les plans de réouverture. »

Les fermetures d’écoles ont des effets dévastateurs sur l’apprentissage et le bien-être des enfants. Les plus vulnérables et ceux qui ne peuvent accéder à l’enseignement à distance risquent davantage de ne jamais reprendre le chemin de l’école, voire de subir un mariage forcé ou de devoir travailler. D’après les dernières données de l’UNESCO, plus de 888 millions d’enfants dans le monde continuent de voir leur scolarité perturbée à cause de la fermeture intégrale ou partielle de leur école.

De plus, quelque 214 millions d’enfants de par le monde, soit un enfant sur 7, ont manqué plus des trois quarts de leur scolarité en présentiel depuis le début de la pandémie l’année dernière.

Cadre pour la réouverture des écoles - Fermeture d'écoles

Publié conjointement avec l'UNESCO, le HCR, le PAM et la Banque mondiale, un Cadre pour la réouverture des écoles a été mis en place par l’UNICEF. Il propose aux autorités nationales et locales des conseils pratiques en la matière.

UNICEF demande instamment aux gouvernements de privilégier les besoins uniques de chaque élève, grâce à des services complets de rattrapage, de santé et de nutrition et des mesures de santé mentale et de protection en milieu scolaire visant à favoriser le développement et le bien-être des enfants et des adolescents.

« Cette salle de classe représente les millions de lieux d’apprentissage qui restent vides – beaucoup depuis presque une année entière. Au dos de chaque chaise vide se trouve un sac à dos vide - qui incarne la mise en suspens du potentiel d’un enfant », explique Henrietta Fore.

« Nous ne voulons pas que les portes closes et les bâtiments fermés masquent le fait que l’avenir de nos enfants est indéfiniment mis en mode "pause". Cette installation est un message aux gouvernements : nous devons accorder la priorité à la réouverture des écoles et nous devons tout faire pour qu’elles rouvrent en meilleur état qu’avant», a recommandé l’UNICEF.