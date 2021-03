Législatives du 6 mars: Affi N’ guessan se démarque de Bédié et Gbagbo

Pascal Affi N’ guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI), invite les militants de l’opposition à porter « massivement », dans les urnes, leurs choix sur les candidats du FPI et de ses alliés le samedi 6 mars 2021 lors des élections législatives.

Avant les élections législatives, les consignes d' Affi N’ guessan aux militants du FPI et alliés

À l’instar de Laurent Gbagbo, l’ancien président ivoirien, et d'Henri Konan Bédié du PDCI-RDA, Pascal Affi N’ guessan a également sonné la mobilisation des militants du Front populaire ivoirien, son parti. Dans une déclaration dont copie nous a été transmise, l’ancien Premier ministre ivoirien, qui vise la majorité à l'Assemblée nationale, au soir du 6 mars 2021, a situé l’enjeu de ces élections pour l’avenir de la Côte d’Ivoire.

« L’enjeu de ces élections législatives, c’est en réalité cela : la démocratie, cette démocratie, dont le socle est partout et toujours l’équilibre des pouvoirs », a-t-il déclaré. « Le résultat de ces élections législatives, sera décisif pour le destin de notre pays. Celui-ci est désormais entre vos mains. Je sais pouvoir compter sur vous comme vous pourrez toujours compter sur moi », a poursuivi le député sortant de Bongouanou.

Selon l’ancien directeur de cabinet de Laurent Gbagbo, l'objectif, pour lui et ses alliés Charles Blé Goudé (COJEP) et l’ancien ministre Albert Mabri Toikeusse (UDPCI), est de remporter la majorité à l’ Hémicycle afin d’assurer un véritable équilibre entre « un Exécutif tout-puissant » et un pouvoir législatif qui doit être « en mesure de le contrôler en toute impartialité ».

« Le FPI se présente à vos suffrages dans le cadre d’une alliance avec trois autres plateformes : Arc-en-ciel de l’UDPCI, La Voix du Peuple du COJEP et AGIR. 85 candidats pour lesquels votre mobilisation est essentielle. 85 candidats auxquels je vous demande d’accorder samedi votre confiance ! », a appelé M. Affi. « Ils doivent entrer en nombre à l'Assemblée nationale. Ils doivent être en mesure de constituer un groupe parlementaire solide, en capacité d’imprimer sa marque sur notre avenir commun », a-t-il instruit.

Et de poursuivre : « Autour du FPI, ce groupe parlementaire sera solidement ancré dans l’opposition et en même temps résolument déterminé à contribuer à cette culture du dialogue à laquelle j’ai toujours crue, à laquelle je ne cesserai d’œuvrer. Pour ma part, je n’ai pas varié. Je n’ai pas changé ! Demain comme hier, je serai à vos côtés pour bâtir une Côte d’Ivoire réconciliée », a rassuré l'ancien porte-parole du Comité national de transition (CNT).

Affi N’ guessan et la frange du Front populaire ivoirien qu’il dirige, ont claqué la porte de la plateforme de l’opposition mise en place au plus fort de la contestation contre le 3e mandat jugé anti-constitutionnel du président Alassane Ouattara, à la suite de dissenssions sur les choix des candidats pour ces élections législatives de mars 2021.