Législatives 2021: Sévère mise en garde de la CEI contre des candidats

Ibrahim Coulibaly-Kuibiert, président de la Commission électorale indépendante (CEI), a formellement interpellé, dimanche sur le plateau de la RTI, les candidats aux législatives, qui s’adonnent à la proclamation des résultats sur les réseaux sociaux.

Législatives 2021: "Il est formellement interdit de proclamer des résultats en dehors de la CEI" (Coulibaly-Kuibiert)

"Il est formellement interdit de proclamer des résultats en dehors de la CEI au risque de tomber sous le coup de la loi. Les candidats qui diffusent les résultats non consolidés par la CEI peuvent troubler l’ordre public", a-t-il mis en garde.

Le président de la Commission Électorale Indépendant (CEI) entend ainsi mettre fin à la pagaille observée depuis la clôture des bureaux de vote dans la soirée du samedi 6 mars 2021.

Le magistrat hors hiérarchie a également saisi l’occasion de ce temps à lui accordé par la télévision publique nationale, pour faire un bilan à mi-parcours du processus électoral du samedi 06 mars dernier.

Dans l’ensemble, estime-t-il, tout s’est passé dans un environnement relativement calme. "Les Ivoiriens sont allés voter dans la paix et nous sommes heureux. Malgré les quelques incidents que nous avons notés, on peut dire que les élections se sont bien passées", a déclaré Ibrahim Coulibaly-Kuibiert.

Le président de la CEI a également souligné que pour l’heure, 102 résultats ont été annoncés sur les 204 circonscriptions. Selon lui, la proclamation solennelle des résultats pourrait "se faire d’ici lundi midi".

Les premiers résultats consolidés et rendus publics par l’organe électoral, donnent une avance considérable au RHDP du président Alassane Ouattara, avec 79 sièges sur ses adversaires du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) et du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, qui totalisent à eux deux 31 postes.

Des dénonciations de cas de fraude sont par ailleurs, signalées dans des communes d’ Abidjan et des villes de l’intérieur du pays.

C’est le cas des circonscriptions électorales de Port-bouët et de Marcory, dans le sud de la capitale économique ivoirienne, où les candidats du vieux parti, redoutent un braquage électoral.

« A l'issue du scrutin du 06 mars, nous avons obtenu les résultats des dépouillements qui nous donnent vainqueurs avec 54% en fonction des différents PV sortis des bureaux de vote. Dans l'attente de la compilation définitive et consensuelle des résultats par la CEI, nous sommes informés de plusieurs irrégularités dans les différentes CEI locales 1 et 2. Des chiffres autres que ceux issus des PV de la veille et entachés de plusieurs erreurs de calculs sont brandis ça et là, en inversant les tendances», dénonce le candidat Sylvestre Emmou.

Dans la commune de Marcory, ce sont les mêmes dénonciations. Les candidats Aby Raoul et Heilms François accusent le parti de Ouattara de complicité avec certains responsables locaux de la CEI.

«Selon les compilations des procès-verbaux en notre possession, nous avons une large victoire. Le candidat du RHDP vient en deuxième position. Avec tout ce qui se passe, nous pensons réellement qu'un brigandage est en train d'être organisé. Oui, le RHDP veut nous voler notre victoire dans la circonscription de Marcory », dénonce également Eric Afféni, suppléant de Heilms François.

La situation reste également trouble du côté de Yopougon et de Yamoussoukro où opposition et parti au pouvoir revendiquent, chacun de son côté, la victoire.