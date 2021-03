Côte d'Ivoire: Liste des députés élus aux législatives du 6 mars 2021

La liste complète des députés élus aux législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire, a été publiée mardi par la CEI. Le RHDP, parti au pouvoir, obtient la majorité à l'Assemblée nationale.

Avec 137 députés élus aux législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire: Le parti au pouvoir obtient la majorité à l'Assemblée nationale

Le RHDP, parti d'Alassane Ouattara, a obtenu mardi la majorité aux élections législatives du 6 mars, avec 137 sièges sur les 254 contre 91 pour les partis d'opposition, selon les résultats publiés par la Commission électorale indépendante.

Mais le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a perdu la majorité qualifiée au Parlement qu'il détenait avec ses anciens alliés dont le PDCI d'Henri Konan Bédié lors d'un scrutin qui s'est déroulé sans violence, contrairement à la présidentielle du 31 octobre 2020.

"Nous constatons que le RHDP est le parti le plus représentatif de la Côte d'Ivoire. Nous avons des élus sur l'ensemble du territoire dans toutes les régions. C'est une satisfaction (...) que ces élections aient tenu toutes leurs promesses, la participation de tous les acteurs, l'apaisement, la transparence, le calme", s'est félicité Adama Bictogo, le secrétaire exécutif du RHDP.

La coalition entre le PDCI et EDS-FPI (partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo), obtient 50 sièges au total. Le PDCI seul obtient 23 sièges, et les pro-Gbagbo seuls 8, soit au total 81.

Les autres partis d'opposition se partagent dix sièges, les indépendants en obtiennent 26. Un siège n'a pas été pourvu du fait du décès d'une candidate suppléante, l'Assemblée comptant au total 255 députés.

Députés élus aux législatives du 6 mars 2021: 37,88% de taux de participation, selon la CEI

L'élection dans cette circonscription de Tortiya (nord) aura lieu dans un délai d'un mois, selon la CEI. Le taux de participation de ces législatives à un tour s'élève à 37,88 %, selon la CEI, soit un taux équivalant aux législatives de 2016.

La Commission électorale indépendante (CEI) a proclamé également mardi les résultats des communes phares d'Abidjan que sont Port Bouët, Marcory et Yopougon où se presentait Michel Gbagbo, le fils de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo.

Dans cette commune populaire d'Abidjan qui compte le plus grand nombre d'électeurs de Côte d'Ivoire, près de 500.000 sur 7,4 millions, Michel Gbagbo a été élu avec 41.820 voix, soit 47,20% devant le député sortant du RHDP, Koné Kafana.

Le scrutin s'est tenu sans le Premier ministre Hamed Bakayoko, réélu dans son fief de Séguéla (nord de la Côte d'Ivoire), transféré en Allemagne pour des soins médicaux après son hospitalisation à Paris depuis le 18 février.

Ces élections qui se sont déroulées sans violence contrairement à de récents scrutins, dont la présidentielle d'octobre 2020 – 87 morts et 500 blessés –, réunissaient pour la première fois depuis dix ans, l'ensemble des principaux acteurs politiques.

L'un des plus grands perdants de ce scrutin législatif, aura été Guillaume Soro. Député sortant de Ferkessédougou, l'ancien chef rebelle et ex président de l'Assemblée nationale ivoirienne, vit en exil depuis décembre 2019 après un retour manqué à Abidjan. Il est actuellement poursuivi pour tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire par le régime Ouattara.