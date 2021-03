Dislocation du groupe Kiff no beat: Elow'n explique tout enfin

Le jeune rappeur ivoirien, N’wolé Brice, plus connu sous le nom d'Elow'n, membre influent du groupe Kiff no beat, s'est enfin prononcé sur les suspicions de dislocation du groupe.

Elow'n Kiff no beat: ''Le public va s’y habituer"

Le groupe ''Kiff no beat'' a révolutionné le rap en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Révélés en 2010 grâce à un concours de rap dénommé Faya Flow qu'ils ont brillamment remporté, les cinq compagnons que sont Didi B, Jochar, Elown, Black K et Eljay se sont véritablement imposés comme les leaders du rap en Côte d'Ivoire.

Cependant, des faits qui se sont produits ces derniers mois au sein du groupe, font croire à une éventuelle dislocation. En novembre 2019, Didi'B avait déjà dévoilé un single solo dénommé ''Assinie''.

Trois mois plus tard, c'était au tour d'Elow'n de tenter une expérience solo en dévoilant un single intitulé ''Ya pas cours''. Eljay s’est, lui aussi mis dans la tendance avec la chanson ‘’le péché’’.

Et plus récemment, Black K a également dévoilé un titre intitulé ''l'argent'', avant que Didi B et Elown ne reviennent encore à la charge avec d'autres productions solo.

Pour de nombreux mélomanes, il s'agit là des signes d'une inévitable dislocation, mais les 5 loups, eux, continuent d'affirmer qu'il n'en est rien .

«KIFF NO BEAT va bien. En pause ou en attente, retenez tout simplement que le groupe KIFF NO BEAT est là, en place», précise Elow’n à vibe radio.

Puis d'ajouter: ''Actuellement, c’est la carrière solo qui est mise en avant. Chacun se concentre sur la carrière solo. On va chercher à bien confirmer en solo, mais sans toutefois oublier le groupe. Il n'y a aucun problème entre nous. C’est une stratégie que nous avons adoptée, c’est tout. Le public va s’y habituer», a-t-il ajouté.