Football: Vive polémique autour d’Isaac Drogba, le fils de Didier Drogba

L’annonce de la signature d’Isaac Drogba, le fils de Didier Drogba, dans un club de série 4 en Italie, a suscité de nombreuses réactions sur la toile.

Isaac Drogba, le fils de l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, s’est engagé le lundi 8 février 2021, avec l'UD Folgore Caratese, un club de quatrième division italienne. Passé par l'académie de Chelsea, le natif de Paris évoluait récemment avec la réserve de l'En Avant Guingamp en France. L'attaquant de 20 ans, tentera de relancer véritablement sa carrière.

Cette information devenue virale sur la toile, a suscité les réactions de plusieurs internautes qui estiment que pour son âge, le fils du meilleur buteur de l’histoire des Eléphants, devrait être dans un club de prestige de première division.

‘’A 20 ans, il signe en D4. Ça signifie simplement qu’il n'est pas aussi fort et doué comme son père. Sinon, après un passage à Guingamp normalement, il doit signer directement en première division. A 20 ans, il joue en quatrième division, mais à quel âge jouera-t-il en division 1 ?‘’, s'interroge un internaute, quand un autre écrit qu'il "est trop faible le petit Drogba....Alors que ses amis Herling Halland (21 ans), Rodrygo (20ans), Ansu Fati (18 ans) jouent dans les grands clubs, un vieux père comme ça, va jouer en 4e division‘’.

Cependant, le jeune Didier Drogba a reçu des soutiens de personnes qui lui ont adressé des messages d’encouragement. ''Bats toi dur, car la nature exige que le fils devienne plus grand que le père. Donc sois fort dans la tête et surtout sache que tu joues et marche avec tout le peuple Ivoirien...'', a commenté un autre internaute.