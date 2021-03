Attendu à une soirée au Cameroun, ce qui est arrivé à Koffi Olomidé

Attendu à une soirée le dimanche 7 mars 2021, le chanteur congolais, Koffi Olomidé, a brillé par son absence. L’artiste serait actuellement mal en point.

Qu'arrive-t-il à Koffi Olomidé ?

Koffi Olomidé avait récemment fait une déclaration assez troublante, en évoquant les conditions dans lesquelles il pourrait quitter la terre des hommes. ''Je mourrai lors d’une grande soirée devant mes fans et toutes les personnes qui m’aiment. Je sais que ma mort fera mal aux gens, mais je demande à tout le monde, surtout à mes fans, de ne pas oser se réunir devant mon cercueil. J’invite les autorités à veiller de sorte que je ne sois pas enterré mais incinéré (brûler mon corps). Courage à tous mes fans; ça ne sera pas facile pour eux mais je leur laisse une chose: donnez vos vies à Jésus-Christ avant qu’il ne soit trop tard'', a confié Koffi Olomidé en octobre 2019 sur les antennes d’une radio congolaise.

Des propos qui ont suscité de nombreuses interrogations d’autant plus que deux icônes de la musique africaine, Papa Wemba et Dj Arafat, sont décédées exactement dans les mêmes conditions prévues par les défunts de leur vivant. Plus d’un an après les propos à polémique du Quadra Coraman, son état de santé inquiète sérieusement ses fans.

En séjour au Cameroun, dans le cadre d’une soirée prévue pour le dimanche 7 mars 2021, Koffi Olomidé n’a finalement pas honoré de sa présence ladite cérémonie. Une absence qui n’est pas passée inaperçue. Des rumeurs font savoir que la star congolaise aurait été victime d’un malaise et serait très mal en point. Mais pour l’heure, aucune communication officielle n’a encore confirmé ni infirmé cette information. Ce qui inquiète davantage les millions de fans de l’artiste.