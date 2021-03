Hamed Bakayoko décédé: Le "RHDP dans une dure épreuve"

Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a réagi suite au décès du Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko.

Décès d' Hamed Bakayoko: "Le RHDP perd un homme de mission et de devoir" (Adama Bictogo)

Dans une déclaration transmise à la presse, Adama Bictogo a exprimé sa consternation suite au décès subit du Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko. «C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la cruelle disparition le mercredi 10 mars 2021 du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense, Membre du Directoire du RHDP. Au nom du Parti, Je voudrais rendre un hommage appuyé au grand serviteur de l’Etat qui aura consacré de nombreuses années de sa vie à servir la Côte d'Ivoire avec dévouement et loyauté », a regretté l’ancien ministre de l’Intégration africaine.

Le parti du président Ouattara, avait connu pareille situation, le 8 juillet 2020, avec le décès des suites d’un arrêt cardiaque d’ Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre et candidat désigné du RHDP à la présidentielle d’octobre 2020. Alors ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko est la personnalité sur qui le président Alassane Ouattara avait porté son choix pour diriger la Primature ivoirienne.

Le décès brusque du Chef du Gouvernement ivoirien, seulement 8 mois après la disparition de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly, plonge à nouveau, la Côte d'Ivoire dans une dure épreuve.

« Le RHDP perd un de ses piliers les plus importants, un homme de devoir et de mission, qui pendant 30 ans, a été au service de la politique pour servir son peuple. Cette perte plonge à nouveau le RHDP dans une dure épreuve », a déclaré Adama Bictogo.

« En ces douloureuses circonstances, je voudrais, au nom du Parti, exprimer nos condoléances les plus attristées à Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA et à Madame Dominique OUATTARA qui, plus qu'un collaborateur, un compagnon de lutte politique, perdent aujourd'hui, un fils. Toutes nos condoléances à son épouse Madame Yolande BAKAYOKO, à ses enfants, à la grande famille BAKAYOKO et au Worodougou », a-t-il renchéri.

Un des piliers du régime Ouattara, Hamed Bakayoko est décédé à 56 ans, à Fribourg en Allemagne des suites d’un cancer. Il avait été évacué le 18 février 2021 vers Paris pour y subir une batterie d’examens. Maire de la commune populaire d’Abobo et député réélu de la circonscription électorale de Séguela, le défunt Premier ministre ivoirien était un acteur clé du processus de réconciliation nationale en cours en Côte d’Ivoire.