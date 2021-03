Gims, Hamed Bakayoko et Abobo: Pourquoi le Golden Boy vivra

Gims, Hamed Bakayoko et Abobo - Maître Gims, inconsolable, rend hommage au Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko décédé le 10 mars en Allemagne des suites d’un cancer.

Gims, Hamed Bakayoko et Abobo : "Tu étais le papa, le grand frère" de rêve

Affecté par la disparition soudaine d’Hamed Bakayoko surnommé le Golden Boy par des artistes africains, le chanteur congolais Maitre Gims a laissé un message émouvant en l’honneur d’Hambak, jeudi sur son compte Facebook.

“Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Tonton tu as laissé une trace indélébile et bénéfique pour la jeunesse ivoirienne, ton sourire et ta bonne humeur imperturbable, ne laissaient personne indifférent”, a fait savoir Gims qui, avec Fally Ipupa, avaient rencontré en Côte d'Ivoire, jeudi 24 décembre 2020, le Premier ministre ivoirien.

“Tu étais le tonton, le papa, le grand frère que tout le monde aurait aimé avoir. Mes condoléances les plus sincères à la magnifique famille que tu as laissée. Merci d’avoir montré le chemin, nous appartenons à Allah et c’est vers lui que nous retournerons”, s’est-il incliné devant la mémoire du défunt ministre ivoirien de la Défense - Gims, Hamed Bakayoko et Abobo.

Maître Gims a fait un clin d'œil à la très populaire commune d'Abobo dans son dernier single intitulé "Yolo". Nul doute que son passage dans cette commune sur invitation d'Hamed Bakayoko, son maire, l'aura profondément marqué.

Le chanteur rappeur français a tenu à rendre un hommage indirect avec son "Abobo Babi c'est comment ?" au maire de la commune d'Abobo.

"Dans le ciel, un trou noir, le rap français dans l’entonnoir, les adversaire dans le coma, chicha, dans les poumons, toujours dans les tourments, Abobo Babi c'est comment ?", peut-on entendre dans les couplets de Yolo, le dernier single de Maître Gims.

Gims, Hamed Bakayoko, pour inspirer la jeunesse d'Abobo

Le défunt Premier Ministre de Côte d'Ivoire et maire d'Abobo avait invité le talentueux artiste en janvier dernier pour inspirer la jeunesse de sa commune.

Hamed Bakayoko voulait que Maître Gims serve de modèle de réussite aux jeunes abobolais.

Lors de sa visite, Gims avait annoncé l'ouverture prochaine d'un studio d'enregistrement gratuit pour les jeunes artistes démunis de la commune.

En attendant la matérialisation de ce projet, il n'a donc pas oublié cette jeunesse battante d'Abobo, ni son maire.

A l’instar d’autres personnalités et artistes, le rappeur congolais, Maître Gims, avait aussi réagi à propos de l’état de santé du Premier Ministre ivoirien.

Hospitalisé à l’hôpital américain de Paris pour des examens médicaux depuis plusieurs jours, Hamed Bakayoko avait été transféré en Allemagne d'où il a succombé.

Dans la journée du lundi, Maître Gims a posté la photo du Premier ministre ivoirien, ponctuée de la légende suivante: «Longue vie à toi dans la paix et la sérénité, à très vite".

Un message très apprécié du côté de la Côte d'Ivoire où de nombreux internautes ont remercié l’artiste pour sa marque de sympathie envers le ministre.

Le décès d’Hambak, connu pour son engagement auprès des artistes, a suscité de vives réactions chez les acteurs culturels, au rang desquels on peut citer Molare, A’salfo, Koffi Olomidé, Fally Ipupa…rendant hommage au “Golden Boy”.

Gims, Hamed Bakayoko et Abobo : Golden Boy, l'ami des artistes

A l’instar de Maître Gims, Hamed Bakayoko a beaucoup été cité dans les chansons congolaises et ivoiriennes. Celui que les fans de feu DJ Arafat ont baptisé « le Père de la Chine ».

« Monsieur le Ministre Hamed Bakayoko, va en paix mon frère, va en paix mon ami, elle est immense, cette douleur », a posté Koffi Olomidé sur ses réseaux sociaux, accompagné d’une vidéo du défunt Premier ministre et lui.

« Merci infiniment pour tout », a simplement écrit pour sa part Serge Beynaud, un autre ténor du coupé décalé. « Merci pour tous tes efforts et pour toutes tes actions !!! Que le tout puissant t’accueille », a dit Molare, l’un des leaders du coupé décalé.

« La vie est une rigolade. La mort est la réalité. Tout souffle de vie y sera confronté. Va en paix monsieur le ministre », a écrit Debordo Leekunfa, proche de Gims et de DJ Arafat.

Le leader vocal du mythique groupe de Zouglou Magic System, A’Salfo a à son tour écrit: « L’icône d’une génération s’est couchée à jamais. Un baobab est tombé ce soir. La Côte d’Ivoire perd un digne fils. Que ton âme repose en paix, PARRAIN. »

Une chose est sûre, Hamed Bakayoko n’est pas mort, son immense engagement dans la culture africaine, sa proximité légendaire avec les artistes et ses concitoyens feront du Golden Boy, le Highlander ivoirien.