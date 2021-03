L'étrange message de Skelly après la mort d’Hamed Bakayoko

Quelques jours après la tragique disparition du Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko, le chanteur Skelly a publié un message assez étrange sur les réseaux sociaux.

Skelly: ‘’Le vrai tombeau d'un mort se trouve dans le cœur de ceux qui vivent’’

La nation ivoirienne est en deuil. Le Premier ministre Hamed Bakayoko est décédé le mercredi 10 mars 2021. Agé de 56 ans, le maire de la commune d’Abobo n’a pas survécu à cette terrible maladie pour laquelle il avait été hospitalisé il y a quelques jours à l’Hôpital militaire de Paris, avant d'être transféré en Allemagne dans la matinée du samedi 6 mars dernier.

Une triste nouvelle qui cristallise présentement l’actualité en Côte d’Ivoire. Les hommages à l’illustre disparu fusent de partout.

Hommes politiques, artistes, footballeurs et bien d’autres célébrités ne cessent de rendre hommage à Hambak. Moment choisi par l’artiste Couper décaler, Skelly, pour publier un message assez étrange sur les réseaux sociaux.

‘’Si la vie est une bonne chose, la mort est son fruit. Si la vie est une mauvaise chose, la mort est son fruit. Le jour de ta naissance, toi seul a pleuré et tous les autres ont ri et dansé. Marche selon la volonté de Dieu afin que le jour de ta mort tout le monde pleure et toi tu ris et tu danses, car tu sais que quelque chose de bien t'attend après ta mort‘’, a écrit L’Oiseau de Dieu.

Puis d’ajouter: ‘’Le vrai tombeau d'un mort, se trouve dans le cœur de ceux qui vivent, ceux qui sont vivants ... Si tu as vécu selon le bien et selon la volonté de Dieu, pour toi, la mort est une victoire et ton cercueil, un char de triomphe. La mort ne peut pas surprendre le sage car le sage est toujours prêt à partir... Normalement, on devrait pleurer quand un enfant est né et danser quand un humain est mort. Car la fin est le début du commencement....... Bonne journée à tous ....Skelly le fils du vent", a-t-il conclu.