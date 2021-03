Décès d'Hamed Bakayoko : Les condoléances des Américains à Abidjan

S'il y a une information qu'il cristallise toutes les attentions que la Côte d'Ivoire, c'est bien le décès du Premier ministre Hamed Bakayoko. À l'instar d'autres dirigeants à travers le monde, l'Administration Joe Biden a présenté ses condoléances au peuple ivoirien, avec à sa tête le chef de l'Etat Alassane Ouattara.

Américains et Chinois pleurent le décès du PM Hamed Bakayoko

10 mars 2021, la Côte d'Ivoire est frappée au plus haut sommet de l'État. Le Premier ministre, Chef du Gouvernement et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, est décédé des suites d'un cancer fulgurant en phase terminale dans un hôpital de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, où il avait été transféré d’urgence quatre jours plus tôt.

C'était en effet le 18 février que le patron de la Primature ivoirienne avait été évacué en France pour « un contrôle médical ». Mais 20 jours plus tard, le collaborateur du Chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, expira, au grand désarroi du Président ivoirien, qui avait perdu, huit mois plus tôt, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien, qui décède également après un séjour médical de deux mois dans l’Hexagone.

Dès la survenance de ce décès, la classe politique ivoirienne, le locataire de la Présidence de la République en tête, n’a cessé de rendre un vibrant hommage au désormais ex-chef du Gouvernement de Côte d’Ivoire, par ailleurs Député de Séguéla et Maire de la Commune d’Abobo. Le pouvoir ivoirien a donc décrété un deuil national de huit jours en l’honneur du maître artificier de la réconciliation nationale entre les acteurs de la scène politique ivoirienne.

Les hommages ne cessent par ailleurs de fuser à travers le monde pour une solidarité à la Côte d'Ivoire, ce pays phare de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc dans cette dynamique qu’Antony J. Blinken, Secrétaire d’État américain présente, à travers une déclaration, les condoléances du pays de l'Oncle Sam à la Côte d’Ivoire. « Au nom des États-Unis, j’offre mes sincères condoléances au peuple et au gouvernement ivoirien suite au décès du Premier Ministre Hamed Bakayoko, le 10 mars », a déclaré le proche collaborateur du Président Joe Biden.

Puis, il ajoute : « Le Premier Ministre Hamed Bakayoko a servi son pays avec dévouement. Tout au long de sa carrière politique, il a toujours pensé que la Côte d’Ivoire était un pays de paix et de solidarité et s’est efforcé de promouvoir cet idéal. Les États-Unis apprécient profondément le partenariat du Premier Ministre Hamed Bakayoko au service de la promotion des opportunités économiques et du développement durable pour tous les Ivoiriens, et nous partageons sa vision d’un avenir radieux et prospère pour la Côte d’Ivoire. » Avant de conclure en ces termes : « Toutes nos pensées accompagnent la famille Bakayoko et le gouvernement et le peuple ivoiriens. Nous sommes aux côtés de tous les Ivoiriens qui honorent la mémoire d’Hamed Bakayoko."

Monsieur Zhao Lijian, Porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de Chine, a également témoigné son amitié et sa compassion aux autorités ivoiriennes après le décès de Monsieur Hamed Bakayoko, Premier Ministre et Ministre de la Défense de la Côte d’Ivoire. Le désormais ancien chef du Gouvernement ivoirien, rappelle le collaborateur du Président chinois Xi Jinping, « a beaucoup contribué à la coopération d’amitié entre nos deux pays ».

« La partie chinoise présente ses condoléances à la disparition regrettable de S.E.Monsieur Hamed BAKAYOKO, et exprime ses compassions à la famille du défunt, ainsi qu’aux gouvernement et peuple ivoiriens. La partie chinoise attache une importance aux relations Chine-Côte d’Ivoire, et entend travailler ensemble avec la partie ivoirienne pour faire progresser encore davantage les relations bilatérales entre nos deux pays », peut-on également lire dans le communiqué de l'Empire du Milieu.

À noter que la dépouille d’Hamed Bakayoko arrive à Abidjan, ce samedi ? Mais avant, l’ex-président ivoirien, Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), l’ancien président ivoirien acquitté devant la Cour pénale internationale (CPI) Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), Guillaume Soro, ancien Président de l’Assemblée nationale, ancien chef de la rébellion basée à Bouaké, Charles Blé Goudé, ancien leader de la galaxie patriotique, également jugé pour crimes contre l’humanité par la cour de La Haye et ancien leader estudiantin de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), ainsi que bien de chefs de parti politique ont rendu un vibrant hommage à l’illustre disparu. Le chef d’Etat Alassane Ouattara et la Première dame Dominique Ouattara ne cessent également de pleurer « leur fils ».

Hamed Bakayoko, faut-il le rappeler, sera inhumé, le vendredi 19 mars prochain, sur la terre de ses ancêtres, à Séguéla.