Football: Liste des 7 présidents qui ont dirigé la CAF depuis 1957

Les présidents qui ont dirigé la CAF - Seul candidat en lice, Patrice Motsepe a été élu, vendredi, par proclamation, le 7e président de la CAF (Confédération africaine de football) lors de la 43e assemblée générale de l'organisation à Rabat au Maroc. Après 29 ans passées à la présidence de la CAF, le Camerounais Issa Hayatou (70 ans) avait été battu le 16 mars 2017 par le Malgache Ahmad Ahmad.

Patrice Motsepe, le candidat de Gianni Infantino élu pour 4 ans - Les présidents qui ont dirigé la CAF

Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, seul en lice pour l’élection à la présidence de la CAF, a été élu ce vendredi.

A l’issue de tractations impliquant des Etats et le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, il ne restait plus qu’un seul candidat en lice pour l’élection du président de la Confédération africaine de football (CAF) qui se tenait vendredi 12 mars à Rabat, au Maroc.

Le sud-africain Patrice Motsepe, sans surprise, a été élu à la tête de la CAF, l’homme succède ainsi à Ahmad Ahmad qui lui, avait arraché le fauteuil de la CAF au camerounais Issa Hayatou.

« C'est un immense honneur pour moi », a dit l'homme d'affaires de 59 ans, qui avait été adoubé par la FIFA et son présideGianni Infantino,nt en saluant « l'unité » de l'organisation.

Le milliardaire est le premier Sud-Africain et le premier anglophone à occuper ce poste prestigieux sur le continent. L’homme d’affaires succède à Ahmad, persona non grata durant cette 43e Assemblée générale élective (AGE) de la CAF. Le Malgache, qui avait battu le Camerounais Issa Hayatou à la surprise générale en 2017, a été suspendu 5 ans par la Fédération internationale de football (FIFA), avant que cette sanction ne soit ramenée à 2 ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

L’élection de Motsepe ne faisait plus de doutes depuis plusieurs jours déjà suite au «protocole de Rabat» qui a conduit ses concurrents, le Sénégalais Augustin Senhor, l’Ivoirien Jacques Anouma et le Mauritanien Ahmed Yahya, à retirer leur candidature au nom de «l’unité africaine». En contrepartie, Senghor sera nommé 1er vice-président de la CAF, Yahya 2e vice-président et Anouma conseiller spécial du président.

Elu pour 4 ans, Motsepe qui hérite d’une institution dont l’image a été ternie par de multiples affaires, devra surtout démontrer qu’il n’est pas qu’une simple marionnette à la solde de la FIFA et de Gianni Infantino qui en avait fait son candidat.

Augustin Senghor et Jacques Anouma ont renoncé à se présenter à l’élection du président de la Confédération africaine de football prévue le 12 mars 2021 à Rabat. Les présidents qui ont dirigé la CAF

Voici a liste des présidents de la CAF (hors intérimaires)

Abdel Aziz Abdallah Salem (Egypte) 1957 – 1958

Abdel Aziz Mostafa (Egypte) 1958 – 1968

Abdel Halim Mohamed (Soudan) 1968-1972

Ydnekatchew Tessema (Ethiopie) 1972 – 1987

Abdel Halim Mohamed (Soudan) 1987 – 1988

Issa Hayatou (Cameroun) 1988 – 2017

Ahmad Ahmad (Madagascar) 2017 – 2021

Les 7 présidents qui ont dirigé la CAF