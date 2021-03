Debordo: "Je voyais Hamed en compétition avec Soro, Blé Goudé, Billon"

L’artiste Couper décaler, Debordo Leekunfa, a rendu un vibrant hommage au défunt premier ministre Hamed Bakayoko.

Debordo Leekunfa: ‘’Les ministres de maintenant sont devenus trop méchants…‘’

La Côte d’Ivoire est en deuil. Le Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko est décédé le mercredi dernier, en Allemagne, à la suite d’un cancer fulgurant du foie. Une brusque disparition qui continue de susciter de nombreuses réactions.

A l’instar de plusieurs artistes ivoiriens, le chanteur Couper décaler, Debordo Leekunfa a également rendu un vibrant hommage à l’illustre disparu. Absent des réseaux sociaux depuis plusieurs mois, Le Mimi a brisé le silence afin de s’incliner devant la mémoire du Golden Boy.

‘’Si je dis que ça ne me fais pas mal, je mens ! Les ministres de maintenant sont devenus trop méchants ! On dirait des frustrés! Orgueil va les tuer (imbus de leur personne). Genre ils sont trop dieu façon là! Va taper porte d’un ministre pour qui tu as battu campagne, si (injure) n’est pas sorti, appelle-moi chien. Mais Hambak seulement, il faisait très fort ! Comme un préféré de notre jeunesse, je le voyais en compétition pour les présidentielles futures avec Soro Guillaume, Blé Goudé, Jean Louis Billon…‘’, a confié Debordo Leekunfa.

Puis d’ajouter: ‘’Mais bon, notre Dieu l’aura décidé ainsi ! Homme comme toi Hambak, on n'aura plus jamais, point final! Comme tout politicien, il avait son côté obscur, mais avec une générosité. Il s’est tellement rendu petit, vous l’avez simplifié. Attendons de voir la suite ! Que Dieu veille sur la Côte d’Ivoire. Va en paix le golden Hambak. Puisse Dieu vous accepter là-bas ! Si je dis, je n'ai pas mal, je mens. J’ai fini mon deuil‘’, a-t-il conclu.