Côte d'Ivoire: La Nation unie, pleure son Premier ministre Hamed Bakayoko

En Côte d’Ivoire, a eu lieu ce mercredi un hommage national à feu Hamed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien décédé soudainement à Fribourg en Allemagne des suites d’un cancer fulgurant.

Hommage à Hamed Bakayoko: Ce qui s'est passé à la Présidence

Emoi et consternation étaient au rendez-vous, mercredi 17 mars 2021 à la présidence de la République au Plateau où s’est tenue la cérémonie d’hommage au défunt Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, décédé la semaine dernière en Allemagne.

C’est au grand médiateur de la République, Adama Toungara qu’est revenu l’honneur de prononcer l’oraison funèbre en hommage à l’illustre disparu, en présence du couple présidentiel Ouattara et d’un parterre de personnalités africaines dont les chefs d’Etat burkinabé, guinéen et bissau-guinéen, ghanéen et togolais.

« Les pères et les mères n’ont pas vocation à inhumer leurs enfants, mais à leur passer le témoin. J’ai eu à le faire avec Hamed à la mairie d’Abobo », s’est exprimé l’ancien maire d’ Abobo (Abidjan), la voix étreinte d'émotions. Adama Toungara a par ailleurs fait cas de la forte implication du chef de l'État auprès du corps médical pour tenter de sauver l'ancien journaliste Hamed Bakayoko du mal pernicieux qui l’a emporté.

« Si la science y pouvait quelque chose, Hamed serait encore avec nous (...) Hamed Bakayoko était le trait d’union entre le gouvernement ivoirien et l’opposition ivoirienne (…) Il a été l’un des meilleurs ministres de la Défense de la République de Côte d’Ivoire (…) », a-t-il dit en substance.

Il a révélé que le défunt chef du gouvernement a été le premier à avoir organisé des élections législatives, véritablement inclusives, de toute l’histoire de la Côte d’Ivoire. Adama Toungara a également eu des mots de compassion à l'endroit du président Alassane Ouattara et de la première dame Dominique Ouattara, son épouse, tous les deux éprouvés par la disparition "encore plus soudaine" d’un second fils, seulement 8 mois après la disparition du premier, Amadou Gon Coulibaly.

Feu Hamed Bakayoko a été fait Grand-Croix de l’Ordre national à titre posthume. Le transfert de sa dépouille mortelle à Séguela, sa ville natale, est prévu jeudi et l'inhumation, le lendemain vendredi dans la stricte intimité familiale. Ce mercredi 17 mars 2021 au stade d’Ebimpé à Anyama, dans le nord d’Abidjan, aura lieu l’hommage politique de son parti le RHDP.

Une veillée artistique est également prévue en sa mémoire de 19h à l’aube, toujours au stade d’Ebimpé. Des dizaines d’artistes ivoiriens et étrangers viendront rappeler qu’Hambak était le "parrain, le soutien et l’ami de nombre d’entre eux". Sont attendus à cette cérémonie, Koffi Olomidé, Magic System, Sidiki Diabaté, Alpha Blondy, Maître Gims, Fally Ipupa ou Serge Beynaud entre autres.

Pour rappel, toute la classe politique ivoirienne, notamment Henri Konan Bédié du PDCI-RDA, l’ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, ont, chacun, eu des mots de compassion à l’endroit de la famille biologique et politique de l’illustre disparu.