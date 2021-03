RHDP: Ils vantent les qualités d'Hamed Bakayoko mais font le contraire

Premier ministre de Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 en Allemagne des suites d’un cancer du foie. A la faveur de ses obsèques qui ont démarré depuis lors, les hommages fusent de partout; ils sont tous aussi laudateurs qu’élogieux en la mémoire du chef du gouvernement. Et pourtant, combien sont ceux des laudateurs des temps nouveaux, qui mettent toutes ces qualités tant vantées, en application?

RHDP: Qui pour pérenniser les qualités professionnelles et humaines tant vantées d’ Hamed Bakayoko ?

Après les présentations des condoléances à la famille éplorée, les obsèques du Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021, ont connu un coup d’accélérateur ces derniers jours. Mercredi 17 mars 2021, sur l'esplanade de la Présidence de la République au Plateau, a eu lieu l’hommage de la Nation ivoirienne à son chef du gouvernement dont les qualités d'homme d'exception, de loyauté et de générosité ont été exaltées.

« Je ne prends pas la parole aujourd’hui (mercredi 17 mars) en tant que Porte-Parole adjoint du Gouvernement, encore moins en tant que Porte-parole adjoint du RHDP. Je prends la parole, certes, en tant que ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, mais aussi et surtout en ma qualité, pour la circonstance, de porte-parole de ces millions de jeunes ivoiriens qui auraient voulu, chacun, témoigner ou rendre hommage ici au Premier ministre Hamed BAKAYOKO, le Golden Boy, l’Étoile d’État, Ham Bak, l’homme engagé, l’homme généreux, l’homme ouvert et humble et surtout l’homme loyal », a déclaré Mamadou Touré à qui il est revenu de retracer la vie de l’illustre disparu.

Généreux et bon vivant, Hamed Bakayoko était affectueusement appelé le Golden Boy. C’est à juste titre que, poursuivant son témoignage sur la vie du défunt, Mamadou Touré dira d’ Hamed Bakayoko qu’ ‘’il était connu pour sa générosité : beaucoup de jeunes bénéficiaient de son aide et de son appui ; qu’ils soient Artistes, Étudiants, Élèves, ou encore jeunes sans-emplois ; Soit pour l’organisation d’un spectacle, soit pour le paiement d’arriérés de loyer ou de scolarité, pour des frais médicaux, etc.’’.

«Hamed BAKAYOKO a donné une seconde chance de vie à de nombreux jeunes en finançant leurs projets ; Ainsi, ce sont de nombreux jeunes qu’Hamed BAKAYOKO a aidés à se prendre en charge (…) Hamed BAKAYOKO était un homme ouvert et humble. Malgré son ancrage politique au RDR puis au RHDP, il transcendait les clivages politiques et parlait avec tout le monde, quels que soient les partis politiques ; Hamed Bakayoko transcendait aussi les clivages ethniques et régionaux. Marié à une femme du sud, ressortissant de Séguéla, il avait des amis et des collaborateurs dans toutes les régions du pays (…) Malgré son ascension sociale, Hamed Bakayoko avait du respect et de la considération pour tout le monde, quelle que soit la condition sociale ; La situation sociale des uns et des autres n’a jamais été déterminante dans ses rapports avec les autres ; Il parlait aussi bien au riche qu’au pauvre ; Il pouvait déjeuner dans un restaurant huppé comme aller manger son Garba chez Alice à Marcory où dans un gloglo comme on le dit chez à Abobo ou en marge des réunions ministérielles à Yamoussoukro », a témoigné Mamadou Touré.

"Trait d'union entre le gouvernement et l'opposition"

Même son de cloche chez le Médiateur de la République, Adama Toungara, qui a relevé, dans son oraison funèbre, que feu Hamed Bakayoko était un homme d'exception à la sympathie touchante qui a réussi à organiser les premières élections législatives véritablement inclusives de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. « Trait d'union entre le gouvernement et l'opposition, médiateur entre les générations, pont entre les obédiences, sa famille multiconfessionnelle est une illustration du vivre-ensemble auquel aspire le citoyen », a déclaré Adama Toungara.

Dans leurs témoignages sur le parcours professionnel d'Hamed Bakayoko, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Coffie, ont souligné l'attachement de l'homme aux valeurs du travail; sa générosité, son humilité, sa loyauté, son ouverture d'esprit, son amour du prochain, etc.

« Le Premier ministre Hamed Bakayoko était l’ami de beaucoup de militants des autres partis politiques. Il est l’un des rares ministres de la Sécurité et de la Défense qui a su maintenir ses relations avec tout le monde. Il a su manier le bâton et la carotte et créer un climat de confiance lors du dialogue politique», retient Adama Bictogo, le Directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Autant de qualités que Vincent Toh Bi Irié qui a été directeur de cabinet d’Hamed Bakayoko, s’évertue à faire ressortir avec une certaine pédagogie, depuis une semaine à travers une serie de publications. Pour l’ancien préfet d’Abidjan, il faut élever ‘’nos propres héros et nos propres modèles en révélant à nos enfants les faiblesses de ces héros pour qu’ils soient leurs modèles de vie’’.

En le faisant, espère-t-il, cette autre voie nous permettra de gérer nos enfants sans repères et d’ériger non pas la violence et la médiocrité en mode d’existence, mais plutôt la recherche de l’excellence en nécessaire canal de développement. Mais au RHDP (parti au pouvoir), combien sont-ils ces ministres, DG, PCA, élus, cadres et autres parvenus, qui vantent les qualités intrinsèques du successeur du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais qui refusent de les mettre en application?

"Il ne faut pas qu’ Hamed Bakayoko parte dans la tombe (...) à Séguéla avec les valeurs qu’il a incarnées pendant 30 années de vie publique"

Si être généreux, en aidant les autres sans distinction aucune de parti, de religion, d’ethnie ou de race; si être au sommet de l’Etat n’a pas empêché Hamed Bakoyoko d’être proche des populations; lesquelles qualités qui lui valent aujourd’hui tous ces hommages, pourquoi certains cadres du RHDP rechignent-ils à faire siennes, toutes ces valeurs et qualités humaines?

On se souvient que, lors d'une réunion du RHDP à Abidjan, le chef de l'Etat Alassane Ouattara appellait les cadres du parti au pouvoir à renouer avec le terrain et surtout à faire preuve d'une plus grande générosité à l'image d'Hamed Bakayoko.

« Si les qualités professionnelles et humaines d’Hamed Bakayoko tant vantées ne font pas l’objet d’un partage d’expériences ou ne sont pas racontées de façon pédagogique aux jeunes qui l’ont aimé, il sera mort deux fois. Il ne faut pas qu’il parte dans la tombe (...) à Séguéla avec les valeurs qu’il a incarnées pendant 30 années de vie publique. Il faut une réappropriation de ses valeurs par ceux qui se reconnaissent en lui », n’a pas manqué d’écrire Vincent Toh Bi dans sa publication du jeudi 18 mars 2021 en réponse à ses détracteurs qui lui reprochent tous ses écrits en hommage à son ancien patron.

Oui, il est temps que les cadres du parti dirigé par le président Alassane Ouattara, fassent siennes toutes ces qualités humaines qu’ils vantent d’Hamed Bakayoko car tant qu’il y aura des hommes sur cette terre d’Ivoire, il faudra encore et toujours plus d' Hamed Bakayoko pour être proches du peuple; à l'écoute des "Grands" comme des "plus faibles".

Même s'il se dit que le pouvoir corrompt les moeurs, le pouvoir ne doit pas être une fin en soi au point que certains ministres ou autres cadres se permettent de regarder avec condescendance les autres. Soit disant parce que ceux-ci ne sont pas du même bord politique qu'eux ou soit, qu’ils ne sont pas à leur niveau. Merci à Hamed Bakayoko pour avoir su mener une existence utile et donner une leçon de vie à tous nos dirigeants.

« Célébrons nos amis, nos frères et nos leaders, nous bâtirons une communauté pleine d’humanité dans le respect de nos différences. Ne dites surtout que c’est de la naïveté sociale et politique. Aucun pays fort au monde n’a émergé dans la méchanceté et le déchirement... », prévient l’ancien préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi.