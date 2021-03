Didier Drogba enflamme la toile avec sa nouvelle compagne

Présent jeudi à Ivosep Treichville, à la levée du corps du Premier ministre Hamed Bakayoko, l’ancien buteur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a attiré l’attention de plusieurs observateurs.

Didier Drogba - Lala Diakité, c'est vraiment fini!

Le 13 janvier 2021, l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, s’est retrouvé au cœur d'une vive polémique qui a enflammé les réseaux sociaux.

Tout est parti, en effet, d'une vidéo publiée sur la toile, dans laquelle l'on pouvait apercevoir la légende de Chelsea, au lit, en compagnie d'une femme. Drogba, se faisant mordre le dos par cette dernière, pousse un cri de douleur avant d'affirmer ceci: ''(...)Elle est positive; elle veut me contaminer en me mordant ''.

La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, avait suscité les réactions de plusieurs internautes dont la plupart avaient soupçonné une relation amoureuse entre les deux acteurs de la vidéo. Ce, d'autant plus que des rumeurs annonçaient depuis quelques mois, une séparation entre Didier Drogba et la malienne Lalla Diakité.

Dans la foulée, Didier Drogba était monté au créneau pour confirmer son divorce. “Je n’ai pas l’habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison de spéculations dans les médias aujourd’hui, je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille”, avait-il fait savoir.

Eh oui, Didier Drogba n’est plus avec Lalla Diakité. L’ancien buteur ivoirien partage désormais sa vie avec une ivoiro-belge répondant au nom de Gabrielle Lemaire. Présent jeudi à Ivosep Treichville, à la levée du corps du Premier ministre Hamed Bakayoko, DD 11 s’est fait accompagner de sa nouvelle compagne. Ce qui n’a échappé aux yeux de plusieurs curieux. ‘’Didier Drogba et sa morsure‘’, a ironisé un internaute.