Drogba et Lalla Diakité, une union brisée après 20 ans de mariage

L'idylle entre Drogba et Lalla est bel et bien finie. Didier Drogba s’invite dans la presse à scandale. Une vidéo montrant la légende ivoirienne du football, en train de passer des moments tendres dans un lit avec une autre femme que Lala Diakité, son épouse, circule et fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Gabrielle Lemaire, principal bénéficiaire du divorce Drogba et Lalla?

Pas réputé pour commettre des écarts de ce genre, le candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) est sorti du silence sur son compte Instagram en expliquant qu’il est séparé d'avec celle qu’on pensait toujours être sa femme, Lalla Diakité, depuis l’année dernière et que cette vidéo ne constitue donc pas une preuve d’infidélité.

« Je n’ai pas l’habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison de spéculations dans les médias aujourd’hui, je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille », a clarifié Drogba.

La vidéo impliquant Gabrielle Lemaire, une Ivoiro-Belge, mariée au fondateur de la société Africab version Uber d’Abidjan, et l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, affole la toile ces dernières 24 heures.

Dans cette séquence de vidéo, l'on aperçoit au lit la légende de Chelsea mariée mais en « séparé » avec la malienne Lala Diakité, en compagnie d'une autre femme : Gabrielle Lemaire, selon la presse locale. Elle aussi en instance de divorce d’avec Vangsy Goma, petit fils du président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, avec qui elle est mariée depuis novembre 2015.

Drogba, se faisant mordre le dos par la jeune dame, pousse un cri de douleur avant d'affirmer ceci : ''(...)Elle est positive ; elle veut me contaminer en me mordant ''. La vidéo s'est très rapidement répandue sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi les réactions de plusieurs internautes dont la plupart ont tout de suite estimé qu'il existe une relation amoureuse entre les deux acteurs de la vidéo.

Gabriella Lemaire dont le père fut le président dela Chambre de commerce belge en Côte d’Ivoire et Vangsy Goma ont prononcé le « Oui ! » sacramental lors d’une emphatique cérémonie de mariage le samedi 21 Novembre 2015 à l’Hôtel du District au Plateau, quartier des affaires en pleine capitale économique. Suivie d’un banquet pompeux au somptueux Abidjan Sofitel l’Hôtel Ivoire bouclé la veille, par mesure de sécurité, la cérémonie devant enregistrer la présence du couple présidentiel congolais SASSOU, qui a effectué spécialement le déplacement depuis Brazzaville.

Ce pompeux mariage a même vu la participation de hautes personnalités ivoiriennes dont l’ex-Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan, le Ministre d’Etat à l'époque, Hamed Bakayoko, et Guillaume Soro, alors président de l’Assemblée nationale. Mais aussi des sommités de la musique africaine : Koffi Olomidé et Meiway qui ont animé cette soirée où le faste a été célébré.

Drogba et Lalla: Un mariage princier qui a coûté un demi-million d’euros

Pour ce qui est de Didier Drogba et Lalla Diakité, c’est le 12 juin 2011, que le couple va se décider à régulariser sa liaison qui dure depuis 1999. A l'époque, le joueur évoluait au Mans et n’était pas encore la star internationale qu'il est devenu. C’est au cœur de la principauté monégasque que le joueur ivoirien va célébrer ses noces avec Lalla Diakité.

Parmi les convives, étaient présents ses coéquipiers de Chelsea Salomon Kalou, Michael Essien, Florent Malouda, Nicolas Anelka et son président le milliardaire russe Roman Abramovitch, ainsi que son partenaire en équipe nationale, Kader Keita, le Ballon d’or africain Samuel Eto’o, le buteur de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic et bien sûr le Sénégalais Tierno Seydhi, son agent, qui était aussi son témoin. D’après ce même site, ce mariage sur la Côte d’Azur aurait tout de même coûté un demi-million d’euros, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique.