Al Moustapha: "Didier Drogba était déjà en divorce avec Lalla"

Al Moustapha s’est une fois de plus prononcé sur sa supposée liaison amoureuse avec Lalla Diakité, l’ancienne femme de Didier Drogba.

Al Moustapha: ‘’J’ai eu des relations avec la femme d’un footballeur mais..."

«Dans ma vie, la seule chose que je regrette le plus et qui continue de peser sur ma conscience, c’est d’avoir eu des rapports sexuels ici à Abidjan avec la femme d’un ami, un ancien footballeur ivoirien qui a fait fortune et qui est aujourd’hui candidat à la présidence de la FIF (Fédération ivoirienne de Football) ». Telles sont les confessions que faisait l'ex-boucantier Al Moustapha en avril 2020 sur le plateau de l'émission "Rien à cacher" sur Radio Nostalgie.

Une déclaration devenue virale sur les réseaux sociaux et qui a suscité de nombreuses interrogations chez des internautes; et ce, d'autant plus que de tous les candidats déclarés à la présidence de la FIF, seul Didier Drogba est un ancien footballeur. Malgré le fait qu' Al Moustapha ait affirmé qu’il ne s’agissait pas de Didier Drogba, l'affaire est tout de même revenue à la Une de l’actualité après que l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, a lui-même annoncé son divorce d’avec Lalla Diakité.

Invité ce lundi 18 janvier 2021 à l’émission Peopl’Emik, Al Moustapha est revenu à la charge pour faire de nouvelles précisions. ‘’Je ne voulais plus revenir sur ce sujet. La première fois, j’ai eu des menaces… Didier Drogba, c’est mon ami. Quand je m’exprimais ainsi, je ne parlais pas de lui. Et quand je faisais mon émission en ce moment-là, Didier Drogba était déjà en divorce avec Lalla. Une bonne fois pour toute, je ne parlais pas de lui‘’, a-t-il indiqué, avant de confirmer qu’il a effectivement eu une liaison amoureuse avec l'épouse d'un ex-footballeur mais pas de Didier Drogba.

‘’Il y a une vingtaine d’années, j’ai eu des relations avec la femme d’un footballeur, mais ce n’était pas son épouse à cette époque. C’est après qu’ils se sont mariés. En ce moment, je n’étais pas mature. En ce moment, je tirais sur tout ce qui bouge‘’, a confié Al Moustapha.