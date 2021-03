Didier Drogba et Gabrielle Lemaire: Le love est intense, Lalla oubliée

Première apparition publique pour Didier Drogba et Gabrielle Lemaire, sa nouvelle compagne, quelques mois après l’annonce de son divorce d'avec Lalla Diakité, la mère des enfants de l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire.

Didier Drogba et Gabrielle Lemaire en vedette à Ivosep Abidjan

Les nuages se sont dissipés peu à peu sur le love entre Didier Drogba et Gabrielle Lemaire qui partage désormais l’intimité de l’ancien attaquant de Chelsea et de l'Olympique de Marseille.

En effet, un peu plus de deux mois après la grosse polémique sur les réseaux sociaux, suscitée par leur vidéo dans laquelle l'on aperçoit au lit la légende de football ivoirien, couchée à moitié nu avec Gabrielle Lemaire, le couple remet le couvert.

Jeudi 18 mars à Ivosep de Treichville au Sud d’Abidjan, à la levée de corps du défunt Premier ministre de Côte d'Ivoire, Hamed Bakayoko, les deux tourtereaux ont encore fait parler d’eux.

Levant désormais tout le mystère autour de leur supposée liaison amoureuse qu’ils entretiennent depuis près d'un an, selon des proches du joueur ivoirien.

Pour l’occasion, Didier Drogba, la tête rasée, costume, bavette et verres sombres, a fait une apparition surprenante aux côtés de Gabrielle Lemaire.

En vedette lors de cette cérémonie funéraire, la belle métisse marchait juste derrière le beau et costaud Éléphant D.D.

La jeune femme ivoiro-belge s’était laissée aller dans une superbe robe moulante noire qui arrivait à ses genoux et faisant entrevoir une généreuse poitrine.

Didier Drogba et Gabrielle Lemaire iront plus tard s'incliner devant la dépouille du Golden Boy, surnom donné par les fans et artistes à Hamed Bakayoko, réputé pour sa générosité légendaire, à l’instar de Samuel Eto’o et Emmanuel Adebayor qui ont également fait le déplacement à Abidjan.

«Je n’ai pas l’habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison des spéculations dans les médias aujourd’hui, je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille», avait clarifié Drogba, mi-janvier 2021 au moment où la toile grondait, l’accusant d'infidélité à son épouse malienne Lalla Diakité.

L'ex-boucantier Al Moustapha avat fait savoir qu'il avait couché avec la femme d'un ancien footballeur, aujourd'hui candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Cette déclaration était devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses interrogations de la part des internautes d'autant plus que de tous les candidats déclarés à l'élection du prochain président de la FIF, seul Didier Drogba est un ancien footballeur.

Certains l'accusent même d'avoir été à l'origine de la séparation de l'international ivoirien d'avec sa femme Lalla Diakité.

Qui est Gabrielle Lemaire, la nouvelle perle de Didier Drogba

Avant son divorce, Gabrielle Lemaire, dont le père fut le président de la Chambre de commerce belge en Côte d’Ivoire, et son ex mari, avaient prononcé le « Oui ! » sacramental lors d’une emphatique cérémonie de mariage le samedi 21 Novembre 2015 à l’Hôtel de ville du District situé au Plateau.

En effet, la nouvelle compagne de Didier Drogba était l'épouse de Vangsy Goma, le petit-fils du président congolais Dénis Sassou NGuesso.

La cérémonie a été suivie d’un banquet pompeux au somptueux Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire bouclé. La veille par mesure de sécurité oblige, la cérémonie devant enregistrer la présence du couple présidentiel congolais qui avait effectué spécialement le déplacement depuis Brazzaville.

Ce mariage pompeux a même vu la participation de hautes personnalités ivoiriennes dont l’ex-Premier ministre, Daniel Kablan Duncan à l'époque, et du Ministre d’Etat, feu Hamed Bakayoko ainsi que des sommités de la musique africaine : Koffi Olomidé et Meiway qui ont animé cette soirée où le faste a été célébré.

Gabrielle Lemaire dirige l’agence Advertising & Africa Digital (ADA) fondée par le Français Olivier Lombard. Vangsy Goma est le fils de Sébastien Goma dit "Agom", ex-Colonel des Forces Armées Congolaises (FAC), et de Blandine Malila, la fille aînée d'Antoinette Sassou-Nguesso.

