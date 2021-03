Séguéla: Le film complet du "départ" d'Hamed Bakayoko, ce qui s'est passé

Le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer, a été inhumé le vendredi 19 mars à Séguéla, dans la stricte intimité familiale.

Obsèques du Premier Ministre Hamed Bakayoko : Le Chef du gouvernement repose à jamais à Séguéla

Le dernier voyage de l'illustre défunt, qui repose à jamais auprès de son père Anliou et de sa mère Mayama, a été précédé d'une prière mortuaire, après la prière du vendredi.

La cérémonie a eu lieu en présence du Président de la République Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara.

Étaient également présentes de hautes personnalités nationales et sous-régionales, la famille biologique du défunt et de nombreuses personnes venues des différentes Régions du pays.

Des femmes, les deux mains sur la tête, ont éclaté en sanglots quand le command-car des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI), transportant la dépouille, est sorti de la grande mosquée, pour prendre la direction du caveau familial, sis au ranch du défunt, situé à quelque 5 km de Séguéla.

''Hamed, tu as vécu utile. Le Worodougou est fier de toi. Tu vas nous manquer. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, les femmes, tes sœurs et mères. Repose en paix, Hamed '', a dit la présidente des femmes du Worodougou, Hadja Maman Fiman Bakayoko, la voix étreinte par la douleur.

Depuis le décès du Premier Ministre, les témoignages élogieux se sont succédé. Tous s'accordent pour reconnaître son humanisme, son humilité et sa grande proximité d'avec les populations.

Paré de toutes sortes de superlatifs, Hamed Bakayoko, un "self made man", est devenu un véritable modèle de réussite pour la jeunesse, par son courage et son travail.

Obsèques du Premier Ministre Hamed Bakayoko : Les populations des Régions pleurent un homme exceptionnel trop tôt disparu

Bien avant, les populations des 31 Régions de Côte d'Ivoire ont salué les qualités d'homme exceptionnel qu’était le Premier Ministre Hamed Bakayoko et relevé unanimement les valeurs d'amour, de fidélité, de loyauté, de générosité et surtout de noblesse d'actions qui l'ont caractérisé durant toute sa vie.

Dans leurs messages d'hommage au stade Losséni Soumahoro, les différents porte-parole ont indiqué être d'abord venus pleurer un frère et un ami.

Ils ont ensuite salué le leadership du disparu, en soulignant son don de soi, son acharnement au travail pour accélérer le développement de son pays.

" Hamed Bakayoko a donné à l'État, il a donné à la République. Il s'est donné généreusement, il s'est donné entièrement. Il a vécu en héros et est mort en héros. Et les héros se célèbrent... ", a résumé un des intervenants.

Le Rassemblement des Républicains pour la Démocratie et la Paix (RHDP), sa formation politique, n'a pas voulu rester en marge de ces témoignages élogieux sur les qualités humaines d'un des leurs.

" Pour nous au RHDP, HamBak n'est pas mort. Il est immortel, il est éternel du fait des valeurs qu'il a incarnées et qui restent à jamais dans nos cœurs, comme un testament et un héritage politique à garder et à promouvoir", a dit le porte-parole principal, Kobenan Kouassi Adjoumani, au nom de la Direction Exécutive du parti.

Rappelé à Dieu, le 10 mars dernier à Fribourg (Allemagne), des suites d'un cancer du foie, les obsèques officielles du Premier Ministre Hamed Bakayoko ont débuté le 17 mars par un hommage de la Nation au Palais présidentiel.

A cette occasion, il a été élevé à la dignité de Grand-Croix dans l'Ordre national par le Président Alassane Ouattara. La dépouille est arrivée le 18 mars à Séguéla, et l'inhumation a eu lieu le 19 mars dans la stricte intimité familiale, après la prière mortuaire à la grande mosquée.

La cérémonie de 7ème jour aura lieu au stade municipal d'Abobo le dimanche 21 mars 2021.

