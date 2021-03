FPI: Affaire "Jean Bonin rejoint Ouattara": Toute la vérité !!!

Jean Bonin Kouadio, cadre du Front populaire ivoirien (FPI), a-t-il réellement rejoint Ouattara et le RHDP ? La rumeur tourne en boucle depuis dimanche 21 mars 2021, sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il n'en est rien.

Jean Bonin (FPI) a-t-il vraiment rejoint Ouattara et le RHDP ? Les précisions d'un de ses proches

« Je ne suivrai plus les gens qui font la politique de commérage, trop c’est trop. Je suis pour le développement de mon pays et je suis les actions du chef de l’ État ». Ces propos prêtés au vice-président du Front populaire ivoirien (FPI), ont tout de suite défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Jean Bonin Kouadio, proche de l’ ex-Premier ministre ivoirien, Pascal Affi N’guessan, aurait décidé de rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et son président Alassane Ouattara.

Et pourtant, il n’en est rien. Joint au téléphone par Afrique-sur7, Germain N’Takpé, fédéral FPI de la commune de Koumassi, a été on ne peut plus clair. « Jean Bonin n’a jamais dit ça », a-t-il clarifié.

« Jean Bonin a dit que nous avons passé 20 ans à nous affronter sans évolution de la Côte d’Ivoire, et qu’aujourd’hui, nous sommes fatigués. Chaque camp a eu tort et chaque camp a eu raison. Il est temps de faire table rase de tout cela et de regarder dans la même direction, pour le développement de la Côte d’Ivoire. Et pour cela, il est prêt à travailler avec tous ceux qui parleront du développement et non ceux qui rumineront vengeance », a fait savoir notre interlocuteur.

Et de poursuivre : « Dans la vidéo, le Vice-président Jean Bonin à même réitéré son appartenance au Front populaire ivoirien; il est au FPI parce qu’il reste convaincu que la stratégie politique adoptée par Affi N’guessan, est la meilleure », a-t-il élucidé. Avant de nous ramener à la vidéo du Facebook live, enregistrée dans la nuit du dimanche 21 mars 2021, par le concerné lui-même.

Ce qu’a réellement dit Jean Bonin

Dans la vidéo en question, le candidat malheureux au dernier scrutin législatif dans la circonscription électorale de Dimbokro commune, s’insurge en effet contre l’acharnement dont fait l’objet Birahima Ouattara depuis le décès subit en Allemagne, d'Hamed Bakayoko, ex chef du gouvernement ivoirien. À l’écouter, le faux procès intenté sur les réseaux sociaux contre le frère cadet du président Alassane Ouattara, soupçonné d’être responsable de la mort du Premier ministre ivoirien, est plutôt absurde et contreproductif.

« Il était ministre des Affaires présidentielles depuis 2011, cela n’a alerté personne. Il est député RHDP de Kong depuis 2011. Depuis 10 ans, personne ne s’est préoccupé de ce qu’il soit ministre ou député. Ça ne dérangeait personne y compris Soro Guillaume qui était Premier ministre, en son temps », a rappelé M. Bonin.

« Comme c’est le frère de Ouattara, donc ce monsieur ne devrait pas faire la politique. Ceux qui combattent Téné Brahima sont en train de lui donner de la visibilité. Ils sont en train de le positionner dans l’esprit des Ivoiriens qui ne le connaissaient même pas. Ils sont en train de faire sa promotion et c’est cela la réalité», a-t-il asséné.

Évoquant sa vision d'une nation ivoirienne réconciliée avec elle-même, Jean Bonin Kouadio a indiqué avoir définitivement tourné le dos à la "haine politique". La Côte d’Ivoire, a-t-il indiqué, a besoin du concours de tous ses fils pour amorcer son développement. Et cela ne peut se faire que dans « l’union » et non dans « le ressentiment » ou le paternalisme politique comme observé sur l’échiquier politique ivoirien.

« Aujourd’hui, je dis que je peux me mettre avec EDS de Laurent Gbagbo, je peux me mettre demain avec le PDCI d'Henri Konan Bédié, je peux même me mettre demain avec le RHDP, parce que j’ai compris que je n’ai pas d’ennemis. Je ne peux pas choisir mes amis en fonction de leur ethnie, leur religion, en fonction de leur parti politique. Je veux choisir mes amis parce qu’ ensemble, on peut faire avancer la Côte d’Ivoire. Ceux qui veulent rester dans le sentimentalisme, dans le paternalisme, dans l’ opportunisme, ça, c’est leur problème », a-t-il déclaré.