Tina Glamour envoie un message fort à la veuve d'Hamed Bakayoko

La mère de feu Dj Arafat, Logbo Valentine alias Tina Glamour, a envoyé un message fort à Yolande Bakayoko, veuve du Premier ministre Hamed Bakayoko, inhumé le vendredi 19 mars 2021 à Séguéla.

Tina Glamour: ‘’Chère sœur Yolande, puisse le Seigneur essuyer tes larmes‘’

Un peu plus d’un an après le décès de son ‘’fils’’, le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, s’est lui aussi éteint à jamais le mercredi 10 mars 2021 à l’âge de 56 ans. Une disparition qui attriste profondément la mère du Daishikan, Logbo Valentine alias Tina Glamour. Elle qui avait reçu le soutien du Golden Boy lors du décès de son fils, Dj Arafat.

‘’Tu m’as honorée pendant qu’on me crachait dessus. Je n'ai plus personne pour m'appeler la Spendja. Eh! j'ai mal. yakooo à sa famille éplorée‘’, avait-elle écrit sur sa page Facebook, dès l'annonce du décès.

Quelques jours après l’inhumation du Premier ministre, Tina Glamour a envoyé un message fort à la veuve du Premier ministre, Yolande Bakayoko. ‘’Malgré la douleur, continue d'être cette femme forte que tu as été pendant plusieurs années auprès de ton époux. Au nom des mères de mes petits-enfants et à mon nom personnel, Mme Logbo Tina Glamour, je tenais encore une fois à réitérer mes sincères condoléances à la petite et à la grande famille de feu Hamed Bakayoko qui fut le parrain de mon défunt fils Arafat. J'ai été très touchée par cette grande perte car je connais cette douleur si atroce de perdre un être cher. Puisse Dieu assister ma sœur Yolande Bakayoko, l'épouse à l'illustre disparu‘’, a-t-elle confié à Média Prime.

Puis d’ajouter: ‘’Chère sœur Yolande, puisse le Seigneur essuyer tes larmes ! Qu'il te donne la force pour supporter ce départ ! Cela ne sera pas certes facile, mais regarde au tout-puissant Dieu, et ces trois garçons que t'a laissés Hamed; ils représentent désormais tes frères, tes confidents, tes maris. Reste toujours cette femme forte que tu as été pendant toutes ces années aux côtés de ton époux. Prends soin de notre petite Mayama. Les filles sont très attachées à leur père. Alors, que Dieu le père suprême t'aide à veiller sur Mayama. Étant une mère qui a aussi perdu son fils qui était aussi proche du Premier ministre Hamed Bakayoko, lequel m'a été d'un grand soutien, c'est très douloureux pour moi. Encore Yako à Yolande Bakayoko, aux enfants, les frères du Premier ministre, sa grande famille‘’, a fait savoir Tina Glamour.