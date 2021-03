Présidence de l'Assemblée nationale : La Bataille des caciques du RHDP

Passées les élections législatives de 2021, place maintenant à la mise en place des instances du Parlement ivoirien. Celle de la présidence de l'Assemblée nationale constitue d'ores et déjà une autre bataille fratricide entre des dignitaires du parti présidentiel, le RHDP, apprend-on de Jeune Afrique.

Soumahoro, Bictogo, Ouloto, Kandia : À qui la Présidence de l'Assemblée nationale ?

Qui pour succéder à Amadou Soumahoro à la Présidence de l’Assemblée nationale ivoirienne ? Cette interrogation taraude les esprits sur les rives de lagune Ébrié, d’autant plus qu’au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti d’Alassane Ouattara, certains hauts responsables se signalent pour le grand débat devant aboutir à la désignation de celui qui sera à la tête du Bureai de l’Assemblée nationale.

En effet, au terme des élections législatives du 6 mars dernier, le RHDP a remporté 137 sièges sur les 255 dont dispose l’Hémicycle ivoirien. Une majorité absolue qui permettra le vote de projets ou de propositions de loi qui passeront assurément comme lettre à la poste. Mais les débats ne seront pour autant pas monocolore ou unicorde, eu égard à la présence fort remarquée de l’opposition. Aussi, pour la nouvelle législature, le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, entend-il confier le pouvoir législatif à une personnalité de confiance capable de tenir en laisse cette opposition, dont de farouches partisans de l’ancien chef d’État Laurent Gbagbo.

Au sein du Parti présidentiel, certaines personnalités se battent au portillon pour l’élection du Président de l’Assembée nationale. Amadou Soumahoro, 68 ans, bien que malade et annoncé sur le départ, le président sortant se dit toujours « bon pour le service » et entend rempiler pour un nouveau mandat et présider l’Assemblée des Députés ivoiriens. Ayant succédé à Guillaume Soro, démissionnaire, en mars 2019, Tchomba est en campagne auprès de certains cadres du RHDP pour se voir renouveler la confiance du Président ivoirien.

Gilbert Koné Kafana, naguère Député-Maire de Yopougon, est hors course après sa défaite aux dernières législatives face à Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président ivoirien, dans ladite commune populaire.

Adama Bictogo, 59 ans, Directeur exécutif du RHDP, apparaît comme le grand favori de cette bataille entre parlementaires. Chef de file des députés de la majorité présidentielle, le député sortant d’Agboville a le double avantage de bénéficier de la confiance du Président Ouattara, et surtout de « connaître les arcanes du pouvoir sur les bouts des doigts », raconte le confrère. Cependant, le contentieux électoral dans la circonscription d’Agboville entre le député sortant, Adama Bictogo, et Fleur Aké M’Bo, candidate de l’opposition, rend sa désignation encore incertaine.

Les ministres Anne-Désirée Ouloto (55 ans), également appelée ADO comme le président Ouattara, Députée de Toulepleu, ouest ivoirien, et Kandia Camara Kamissoko (62 ans), Députée d’Abobo, commune d’Abidjan, toutes deux membres du Gouvernement, apparaissent également comme de sérieuses prétendantes à la Présidence de l’Assemblée nationale ivoirienne.

Le nouveau président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, celui qui tiendra le perchoir, pourrait sortir de cette short-list. Mais le dernier mot reviendra au Président Alassane Ouattara, qui mettra certainement de l’ordre dans toutes ces ambitions exprimées. Être élu à la Présidence de l'Assemblée nationale en pareille circonstance constituera une véritable montée au sein du parti au pouvoir, où la succession du président Ouattara est toujours à l'ordre du jour.

Notons que la première session ordinaire sera ouverte, le 1er avril prochain. Les suffrages des Parlementaires ivoiriens seront donc exprimés à cette séance publique pour élire le Président de l’Assemblée nationale ivoirienne et mettre en place le nouveau Bureau de l’Assemblée nationale.

Le Parlement ivoirien, faut-il le rappeler, est désormais bicaméral : L’Assemblée nationale et le Sénat. À propos, le Président du Sénat, Jeannot Kouadio Ahoussou, est en Europe depuis plus de huit mois pour des raisons de santé. Les Sénateurs ivoiriens sont jusque-là dirigés par la Vice-présidente qui assure l’intérim.