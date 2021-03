Sommet UEMOA: Alassane Ouattara cède son fauteuil à Marc C. Kaboré

Sommet UEMOA 2021 - Sous la présidence de SEM Alassane Ouattara, une session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-africaine), s’est tenue par visioconférence, ce jeudi 25 mars 2021.

Ouattara au sommet UEMOA: ‘’Votre soutien en ces moments particulièrement douloureux nous ont été d’un grand réconfort’’

SEM Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), qui a ouvert les travaux, a remercié ses Pairs pour la confiance placée en lui et en la Côte d’Ivoire au cours de ces 5 dernières années de Présidence de l’Union.

« Je voudrais, pour commencer, vous exprimer toute ma reconnaissance ainsi que celle du Gouvernement et du peuple ivoiriens pour les messages de compassion que vous nous avez adressés suite au décès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de La Défense, Hamed BAKAYOKO. Votre présence à nos côtés ainsi que votre soutien en ces moments particulièrement douloureux nous ont été d’un grand réconfort », a fait savoir le chef de l’Etat ivoirien, à ce sommet UEMOA.

En présence du président de la Commission de l’Union économique monétaire ouest africaine (UEMOA), Boureima, Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, a indiqué qu’il aurait voulu, comme prévu, accueillir ses pairs « à Yamoussoukro pour les besoins de cette 22ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de notre Union. Mais la pandémie du covid-19 qui continue de sévir partout à travers le monde a, une fois de plus, imposé son agenda. »

Une pandémie qui, dira le Président OUATTARA, « a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines. Ses conséquences affectent également l'activité économique ainsi que l'équilibre des finances publiques de nos pays respectifs.

Avant le Président en exercice de la Conférence, il revenait à Sani YAYA, Président du Conseil des Ministres Statutaire, de présenter la situation de l’Union en 2020.

Il a souligné que « le taux de croissance du PIB, initialement attendu à 6,6% en 2020, est ressorti à 0,9%, en raison de la baisse générale de l’activité, en particulier dans les secteurs de manufacture, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration…, »

Le niveau général des prix a progressé de 2,1% en 2020 après une baisse de 0,7% en 2019, sous l’effet du renchérissement des denrées de grande consommation, consécutif aux difficultés d’approvisionnement des marchés.

Les travaux se sont poursuivis à huis clos. Les Présidents Patrice TALON du Bénin, Roch Marc Christian KABORE du Faso, Umaro Sissoco EMBALO de la Guinée-Bissau, Bah N’DAW du Mali, Issoufou MAHAMADOU du Niger, Macky SALL du Sénégal ainsi que Faure Essozimna GNASSINGBE du Togo ont tous participé à cette session.

A l’issue des travaux, les Chefs d’États ont rendu un vibrant hommage au Président OUATTARA qui, durant 5 ans, a présidé la Conférence avec beaucoup d’engagement.

Ils ont à l’unanimité désigné le Président du Faso comme nouveau Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA.

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a dissout mercredi le Gouvernement ivoirien, deux (2) semaines après le décès du Premier Ministre Hamed Bakayoko. Il l’a fait savoir mercredi 24 mars 2021 à l’issue du Conseil des Ministres.

« Je procéderai dans les prochains jours à la nomination d’un nouveau Premier Ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau Gouvernement », a annoncé le Président Ouattara.

Avec le décès du Premier Ministre et Chef du Gouvernement, après huit (8) jours de deuil national (du 12 au 19 mars 2021), l’Etat doit reprendre sa marche normale.

Il est donc mis fin à l’intérim de Patrick Achi, avant la nomination d’un nouveau Premier Ministre. Ce dernier va proposer au Président de la République, une nouvelle équipe gouvernementale.

C‘est suite au décès, le 08 juillet 2020, d’Amadou Gon Coulibaly, que Hamed Bakayoko a été nommé, le 30 juillet 2020, au poste de Premier Ministre.

Le Président Alassane Ouattara doit désormais composer sans deux de ses plus proches collaborateurs de ces trente dernières années.

