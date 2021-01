UEMOA: 621 milliards de FCFA de transactions traitées dans les banques

Au total 1 211 158 transactions évaluées à 621 milliards francs Cfa ont été traitées via le Système de transfert automatisé et de règlement dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (Star-Uemoa) en fin 2019.

Banques Uemoa: Les échanges inter-pays au sein de l’UEMOA se sont établis à 55 264 milliards de FCFA en 2019

Selon une estimation de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’année 2018 a enregistré quelque 924 404 opérations estimées à 512 milliards FCFA, soit une hausse en volume de 31,02% et en valeur de 21,35%.

A en croire l’institution, les échanges inter-pays au sein de l'Uemoa se sont établis à 55 264 milliards de francs Cfa en 2019, ressortant ainsi à 8,90% de la valeur globale des opérations traitées dans Star Uemoa. Aussi, la Bceao confie enfin qu’en glissement annuel, on note une évolution favorable de 57,36% en valeur des opérations inter-pays.

« L’analyse des tentatives et des cas de fraudes survenus ces deux dernières années sur les plateformes de certains participants a révélé que les cybercriminels exploitent les vulnérabilités des systèmes d’information afin d’effectuer des transferts illicites de fonds », souligne l’institut d’émission.

A en croire la BCEAO, cette situation génère des incidents dont les conséquences peuvent se traduire par des pertes financières relativement importantes pour les participants, des perturbations dans l’exécution des opérations, voire la compromission de la continuité d’activité des institutions victimes et une altération de leur image avec un impact sur la confiance des populations vis-à-vis du système financier.