UEMOA: Le taux de croissance économique chute de 5 à 0,9% en un an

Taux de croissance économique quasi nul en 2020 dans l'espace UEMOA. C'est le constat fait ce jeudi par le Président en exercice sortant de la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernements, Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, au cours d'une session ordinaire de l'union en visioconférence.

UEMOA - Forte chute du taux de croissance économique en 2020

"Le taux de croissance de l’Union a fortement fléchi, du fait principalement des effets de la pandémie de coronavirus. Il est passé de 5,8% en 2019 à 0,9% en 2020. Les perspectives pour l'année 2021 laissent entrevoir une reprise de l’activité économique dans l'Union, avec un taux de croissance estimé à 5,8%, en lien avec la mise en œuvre des plans de riposte et de relance dans tous les Etats membres", a indiqué Alassane Ouattara, jeudi 25 mars depuis Abidjan.

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, s'adressait à ses pairs de l'UEMOA, lors de l'ouverture des travaux de la session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

En revanche, a fait savoir le Président en exercice sortant de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) de l’Union, des progrès importants sont à noter dans le processus d'intégration de l’Union, notamment dans le domaine de la gestion macroéconomique, de l’approfondissement du marché commun, du renforcement des infrastructures et de la mise en œuvre des politiques sectorielles.

"C'est le lieu de féliciter et d'encourager les Etats membres de l'Union et de saluer la contribution efficace des Organes et Institutions communautaires à la mise en œuvre des réformes communautaires et à l'approfondissement du processus d’intégration de notre espace", a poursui Alassane OUATTARA.

Il a, par ailleurs, souligné que des mesures vigoureuses sont engagées par les Organes et Institutions communautaires pour soutenir et accompagner les efforts des Etats.

,Dans ce cadre, la BCEAO, en concertation avec l'Agence UMOA-Titres, a lancé les « Obligations de Relance » pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ces plans.

"J'invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'Union à se mobiliser pour appuyer les Etats membres dans la mise en œuvre des plans de relance, en vue d'un retour rapide à une croissance forte", a conclu le chef de l'Etat ivoirien qui appelle à la sensibilisation de des populations au respect des mesures barrières et à la vaccination contre la COVID-19 lancée dans les pays de l’Union, grâce à l’initiative COVAX.

Avant le Président en exercice de la Conférence, il revenait à Sani YAYA, Président du Conseil des Ministres Statutaire, de présenter la situation de l’Union en 2020.

Il a souligné que « le taux de croissance du PIB, initialement attendu à 6,6% en 2020, est ressorti à 0,9%, en raison de la baisse générale de l’activité, en particulier dans les secteurs de manufacture, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration…, »

Le niveau général des prix a progressé de 2,1% en 2020 après une baisse de 0,7% en 2019, sous l’effet du renchérissement des denrées de grande consommation, consécutif aux difficultés d’approvisionnement des marchés.

Les Présidents Patrice TALON du Bénin, Roch Marc Christian KABORE du Faso, Umaro Sissoco EMBALO de la Guinée-Bissau, Bah N’DAW du Mali, Issoufou MAHAMADOU du Niger, Macky SALL du Sénégal ainsi que Faure Essozimna GNASSINGBE du Togo ont tous participé à cette session.

A l’issue des travaux, les Chefs d’Etat ont rendu un vibrant hommage au Président OUATTARA, qui durant 5 ans a présidé la Conférence avec beaucoup d’engagement.

Ils ont, à l’unanimité, désigné le Président du Faso comme nouveau Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA.

