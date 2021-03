Yamoussoukro: Dr Houphouët Rebecca, la femme qui a fait gagner le RHDP

Au lendemain de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, les législatives ivoiriennes ont été organisées le samedi 6 mars 2021. À Yamoussoukro, le parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), porté par le ministre Souleymane Diarrassouba et Naylor Kouassi, a raflé le fauteuil parlementaire devant le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), la formation politique chère à Henri Konan Bédié. Le camp Ouattara, convaincu d’assurer la présidence de l’Assemblée nationale, peut donc se frotter les mains.

Yamoussoukro: Souleymane Diarrassouba aux commandes

En Côte d’Ivoire, les élections législatives du 6 mars 2021 ont livré leurs verdicts. Le parti du président ivoirien Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat fin octobre 2020, s’est taillé la part belle des sièges de l’Assemblée nationale à l’issue de cette joute électorale. En effet, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix s’est octroyé plus de la moitié des sièges disponibles.

Dans la circonscription de Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne située à 235 km d’Abidjan, le RHDP s'est octroyé la victoire grâce au ministre Souleymane Diarrassouba et Naylor Kouassi, avec un score de 51,14 %. La victoire des houphouëtistes, proclamée par la Commission électorale indépendante (CEI), a été entérinée par le Conseil constitutionnel.

Ainsi, Souleymane Diarrassouba a désormais la lourde tâche de porter la voix des populations de Yamoussoukro au Parlement. Le succès du RHDP a été possible grâce à l’immense apport du Dr Houphouët Fêté Rebecca.

Victoire du RHDP aux législatives 2021: Le rôle joué par Houphouët Fêtê à Yamoussoukro

Si le parti présidentiel a réussi à s’imposer dans la ville natale de feu Félix Houphouët-Boigny, c’est aussi grâce au rôle prépondérant joué par la directrice de campagne de Yamoussoukro commune 2, en l’occurrence Dr Houphouët Fêtê Rebecca. Avant la bataille électorale, à l’instar d’autres cadres de son parti, Dr Houphouët Fêtê n’a pas hésité à prendre son bâton de pèlerin pour prêcher le message du RHDP dans sa zone de compétence, à savoir la cohésion sociale, le pardon, la paix et le développement pour le bonheur de la population ivoirienne en vue d’une vraie réconciliation nationale.

Rebecca Fêtê a usé de son charisme et de son influence pour convaincre les électeurs de porter leurs choix sur les candidats RHDP à l’occasion de ces élections locales. On peut le dire, son message a été perçu par les militantes et militants qui n’ont pas hésité à adhérer à sa vision. Dr Houphouët Fêtê Rebecca, par ailleurs présidente-fondatrice de la Fondation HFR et du Mouvement HFR, a jugé utile de retirer sa candidature au profit du ministre Souleymane Diarrassouba.

La présidente du conseil de gestion de l’Office ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI), il faut le rappeler, est la première femme à se porter candidate à des élections municipales dans la ville de Yamoussoukro. Titulaire d’un doctorat en Management des organisations, Houphouët Fêtê est experte-consultante dans le domaine des œuvres universitaires, docteur en management des organisations, titulaire de plusieurs Certificats de qualification de compétences (CQC).