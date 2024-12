Quarante sept (47) accords ont été conclus entre le Sénégal et la Gambie qui s’unissent pour leur croissance économique respective. Une collaboration effective et officialisée ce week-end à Banjul lors du Forum économique et commercial entre les deux pays. Le Sénégal et la Gambie sont désormais partenaires de nombreux projets économiques et commerciaux.

Des accords multisectoriels pour un développement commun

Le Sénégal et la Gambie franchissent un premier pas décisif pour l’envol de leur croissance économique grâce à la signature de ces 47 accords. Ces accords englobent plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, la santé, la pêche, l’agriculture, le transport, le commerce, l’environnement, les technologies, etc. Ces engagements permettront d’insuffler un nouveau dynamisme à l’économie des deux pays. Selon le Secrétariat permanent sénégalo-gambien, ils représentent une opportunité exceptionnelle pour transformer la coopération intra-communautaire en une réalité tangible.

Objectifs des accords entre le Sénégal et la Gambie

L’un des principaux objectifs de ces 47 accords est de renforcer la libre circulation des personnes et des biens, tout en stimulant les partenariats entre les acteurs économiques des deux pays. Ces engagements visent également à développer des infrastructures communes qui renforceront les liens entre les deux nations et favoriseront leur développement économique mutuel.

Par ailleurs, le Sénégal et la Gambie ambitionnent de quintupler leurs échanges commerciaux dans les deux prochaines années, les portant à 500 milliards FCFA par an. En 2023, ces échanges étaient évalués à 117 milliards FCFA.

« À ce niveau, on note une évolution, mais des efforts restent à faire. La somme des 117 milliards FCFA peut être multipliée par cinq ou par dix. C’est ça notre objectif. Nous devons faire en sorte que la Gambie soit utile au Sénégal, et vice versa, dans tous les secteurs », a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko en marge de l’ouverture des travaux du Forum.