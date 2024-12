En matière de puissance militaire, 10 pays africains se démarquent dans le classement mondial. Classés dans le top 10 africain, ces pays ont maintenu leur statut de leaders jusqu’à la fin de l’année 2024.

Puissance militaire en Afrique : l’Égypte en tête, la CEDEAO faiblement représentée dans le top 10

Selon le rapport de Global FirePower, l’Égypte demeure la première puissance militaire du continent avec un indice de 0,2283. Sur les 145 puissances mondiales évaluées, ce pays d’Afrique du Nord occupe la 15e place. Il est suivi de l’Algérie et de l’Afrique du Sud, complétant ainsi le trio de tête.

Le Nigeria est le seul pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) présent dans ce cercle restreint. Classé 4e en Afrique, il occupe la 39e position à l’échelle mondiale, avec un indice de 0,5619.

Rang Pays Rang mondial Indice Egypte 1er 15e 0,2283 Algérie 2e 26e 0,3589 Afrique du Sud 3e 33e 0,4632 Nigeria 4e 39e 0,5619 Ethiopie 5e 49e 0,7938 Angola 6e 55e 0,8702 Maroc 7e 61e 1,0082 République Démocratique du Congo 8e 73e 1,2491 Tunisie 9e 74e 1,2881 Soudan 10e 76e 1,4119 Source : Global FirePower 2024

Pour établir son classement, Global FirePower prend en compte plus de 60 facteurs. Ces critères incluent la qualité des unités militaires, la situation financière des pays, leurs capacités logistiques et leur géographie. Les armées les plus puissantes sont celles qui obtiennent les indices les plus faibles. Le score parfait est 0,0000, mais aucun pays n’a encore atteint ce niveau.

La première place occupée par l’Égypte n’est pas une surprise. Le pays domine régulièrement ce classement grâce à sa puissance militaire consolidée et ses investissements stratégiques dans la défense.