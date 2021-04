Abidjan abrite une rencontre des professionnels du protocole et des RP

Du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021, une rencontre de professionnels du protocole et des relations publiques (RP) se tient à Abidjan. L'événement est organisé par l'IPPRB (International protocol and public relation board) sous le thème Protocole, négociation et correspondance diplomatique.

Le protocole et le RP au centre d'une rencontre à Abidjan

À l'initiative du réseau IPPRB (International protocol and public relation board), se tiendra à Abidjan la 6e rencontre annuelle des professionnels du protocole et des relations publiques. Le thème choisi pour cette année est "Protocole, négociation et correspondance diplomatique". Plusieurs sous-thèmes seront abordés au cours de la rencontre. Il s'agit notamment de protocole, psychologie et cérémonial de la République ; leadership et pratique de la négociation et de la médiation ; terminologie et stylistique diplomatique.

Selon Desforges Adediha, directeur exécutif international du réseau IPPRB, la rencontre servira de cadre d'échange pour les délégués qui viendront de la République du Congo, du Gabon, du Mali, de la Guinée, du Mali et du Togo. L'un des objectifs est d'optimiser les prestations des membres du réseau IPPRB, mais également de célébrer la confraternité et l'amitié entre les peuples.

Il faut préciser que la 5e édition a eu lieu du 10 au 13 mars 2020 au Seen Hôtel, au Plateau. Porté sous fonts baptismaux le 12 avril 2015, à Abidjan, l'IPPRB est le réseau international des professionnels du protocole et des relations publiques. Il a pour ambition de valoriser les métiers et d'optimiser les prestations des professionnels du protocole et des relations publiques.

L'IPPRB vise également à développer un réseau de compétences dans la gestion du protocole et des relations publiques, mais aussi de former aux nouvelles techniques de gestion du protocole et des RP.