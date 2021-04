PDCI-RDA: Henri Konan Bédié invité à sanctionner Guikahué

La jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) est montée au créneau pour réclamer des sanctions contre Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du parti d'Henri Konan Bédié.

PDCI-RDA : De graves accusations postées contre Guikahué, ce qui lui est reproché

Le torchon brûle entre Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), et la jeunesse du parti. L'ancien ministre de la Santé est soupçonné par Valentin Kouassi, le président de la Jeunesse urbaine, et ses camarades, d'être le responsable des violences survenues, jeudi 22 avril 2021 au siège du vieux parti à Cocody.

Des badauds armés d'armes blanches, avaient pris d'assaut la maison du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans l'intention d'empêcher une réunion de la jeunesse du parti. Selon un communiqué de la JPDCI-Urbaine, les violences ont fait 10 blessés graves dans les rangs des jeunes du PDCI.

Le président Valentin Kouassi et ses camarades reprochent en effet à M. Guikahué, "la duplicité" dont-il a fait preuve alors qu'il avait bel et bien été informé de ce qui se tramait contre la réunion de la jeunesse, mardi dernier au siège du parti septuagénaire.

"Les jeunes du parti, présents au siège, ont été pris en chasse par cette bande de jeunes déshumanisés agissant sous emprise de psychotrope. Cela Pendant plus de 3 h, avec le regard bienveillant de monsieur Maurice Kacou Guikahué et sous la supervision de Boni et Gbanta dit "Taliban", relate Gustave Kouakou, membre du bureau exécutif national de la JPDCI-Urbaine.

Des sanctions souhaitées contre Guikahué

"Pour rappel, ces mêmes délinquants ont fait une descente au siège le mardi 20 avril 2021 pour y imposer leur loi sous la gouverne de monsieur Boni, chargé de la sécurité de Guikahué. Ce jour, après investigation, il nous a été rapporté qu'ils étaient venus saboter la réunion du président national de la JPDCI Urbaine avec les jeunes de Cocody", poursuit le communiqué.

En réponse, Maurice Kakou Guikahué a rassuré que "si quelques violences arrivaient, il serait entièrement responsable en sa qualité de SE en chef". "À notre grande surprise, ces événements d'une extrême gravité se sont produits dans le mutisme total du ministre qui s’est montré d’un sinistre coupable", s'offusquent les jeunes du PDCI. Valentin Kouassi et ses camarades de la Jeunesse urbaine du PDCI-RDA, exigent du président Henri Konan Bédié, qu'il prenne des sanctions à l'encontre des auteurs de ces violences.

" Nous demandons à la haute direction du Parti de tirer toutes les conséquences de ces actes qui font basculer le PDCI-RDA, parti de paix, en parti de violence par les services de monsieur Guikahué (...) Nous demandons au président Henri Konan BEDIE de sanctionner tous les auteurs de cette violence", souhaitent-ils.