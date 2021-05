Tchad: L’armée inflige un cinglant revers aux rebelles du FACT

L'armée nationale Tchadienne a indiqué avoir infligé un cinglant revers aux rebelles tchadiens du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), un groupe armé venu du sud de la Lybie voisine.

Tchad : La rébellion du FACT "mise hors d'état de nuire"

L'armée Tchadienne a repris le contrôle de la ville de Nokou, à l'issue de violents combats qui l'a opposée dans la nuit du vendredi dernier, aux rebelles du FACT, entrés dans la ville.

Selon le porte-parole de l'armée régulière, plusieurs véhicules militaires appartenant aux rebelles du FACT, ont été calcinés, des centaines de réelles, neutralisés et d'autres, faits prisonniers.

Mis en déroute, les hommes de Mahadi Ali Mahamat, chef de la rébellion du FACT, apprend-on de sources militaires, sont désormais éparpillés dans la zone.

L'armée nationale tchadienne ajoute qu'elle est en train de les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement, notamment dans les différents villages aux alentours.

Il ne resterait plus qu’une dizaine de pick-up, fuyant vers le Nord, avec leur chef. Selon des sources françaises, « il ne menace plus la capitale N’Djaména » et « la menace, telle qu’on l’a connue, a disparu ».

Après évaluation de la situation sécuritaire, le Conseil militaire de transition a décidé, samedi, de la levée du couvre-feu à compter de ce dimanche 2 mai 2021 sur l’ensemble du territoire national.

Le couvre-feu avait été instauré de 18 heures à 5 heures du matin, le 20 avril 2021, suite au décès au combat du président Idriss Déby Itno, puis revu quelques jours plus tard de 20 heures à 5 heures.