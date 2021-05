Awoulaba 2021-Plateau: La beauté africaine célébrée en présence du couple EHOUO

La pré sélection du concours Awoulaba 2021 du Plateau qui a vu la victoire de Mademoiselle Ahoua Bakayoko, a eu lieu le samedi 1er Mai, jour de la fête du travail, à la salle de la caistab Plateau,

Pré-sélection Awoulaba 2021: Ahoua Bakayoko, la nouvelle reine de beauté du Plateau

Placée sous le haut parrainage du Député Maire de la commune du Plateau, l’honorable Jacques Gabriel EHOUO, et de son épouse Maïmouna EHOUO, marraine du concours, la cérémonie a tenu toutes ses promesses dans une salle achicomble.

Ouvrant la série des allocutions, Madame Nina ZAMBLE épouse BLE, a d’entrée remercié le 1er magistrat de la commune du Plateau et a indiqué que le concours Awoulaba représente un aspect important de la culture de notre pays et que ce concours fait la promotion de la beauté africaine, la vraie. Selon elle, par ce creuset, la Côte d’Ivoire connaît chaque année un événement qui met en compétition mais également valorise les femmes belles et intelligentes.

Pour Madame Kokola Cécile épouse N’doumy, Député supléante de la commune du Plateau et Présidente de la cérémonie, la mairie du Plateau, avec à sa tête, l’honorable Jacques Gabriel EHOUO, sera toujours aux côtés du comité Awoulaba qui fait la promotion de la culture ivoirienne et donne de la confiance à ces braves femmes et ce, malgré le poids et les traces de la maternité.

Quant à Madame Maïmouna EHOUO, elle a tenu tout d’abord à féliciter les membres du comité Awoulaba Plateau et par ricochet, le comité Awoulaba national. Mme Ehouo a ensuite adressé ses mots d’encouragements à l’endroit des candidates, leur a souhaité bonne chance, se réjouissant de la célébration de la beauté africaine dans son essence.

Après les différents passages des 12 candidates, la nouvelle reine de beauté de l’année 2021, qui remplacera Mademoiselle Prisca SERRY, Awoulaba 2019, sera enfin connue. Il s’agit de la porteuse du brassard numéro 8, Mademoiselle Ahoua BAKAYOKO, âgé de 26 ans, commerciale immobilière et mère d’un enfant. Elle cumule 131 points sur 150 et est suivie par le numéro 6, Mademoiselle Desirée GOULEDIEI âgée de 30 ans, Danseuse professionnelle et mère d’un enfant, avec 121 points. 2ème saraman, Mademoiselle Marthe N’CHO, 31 ans, aide-soignante et mère de trois enfants, cumule un total de 120 points. Pour rappel, l’édition 2020 n’avait pas pu se tenir en raison de la pandémie à coronavirus qui sévit toujours dans le monde.