Culture: Un concours dédié aux peintres et journalistes culturels, lancé

L’entreprise Lydia Ludic et l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire (UJOCCI), ont procédé au lancement de la première édition de Lydia Ludic Talent, un concours qui vise à mettre en lumière les talents des journalistes culturels et des artistes peintres.

Un concours pour mettre en lumière les talents des journalistes culturels et des artistes-peintres

Initié par la structure Lydia Ludic en collaboration avec l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire, la première édition du concours Lydia Ludics Talent, est officiellement lancée. L’annonce été faite vendredi 23 avril 2021, à l’espace Lydia Ludic de l’Ivoire Golf Club au cours d’une conférence de presse animée par le Commissaire général, Philipp Kla, président de la faîtière des journalistes culturels de Côte d’Ivoire. Le président de l' UJOCCI a, à l’occasion, dévoilé les objectifs de cette plateforme unique de promotion et de valorisation des arts et de la culture.

Dans le cadre de ce concours, il s’agira pour chaque équipe, constituée d’un artiste-peintre et d’un journaliste ou d’un influenceur, de travailler en duo dans le cadre de la réalisation et la valorisation d’une œuvre artistique. « Le rôle de l’artiste sera de produire une œuvre artistique autour du thème : ‘’le jackpot’’, c’est-à-dire tout ce qui rentre dans le champ lexical du bonheur, la joie, la paix, l’amour. Tandis que celui du journaliste ou de l’influenceur sera d’assurer une promotion médiatique à l’œuvre de son binôme », a expliqué M. Kla.

Il a par ailleurs rappelé que ce concours entend mettre en lumière les meilleurs talents artistiques en faisant ressortir l’esprit d’imagination et de créativité de chaque équipe, selon l’art choisi pour chaque édition, en allant de la peinture à la littérature, en passant par la sculpture, la photographie, la danse et bien d’autres disciplines artistiques. Pour cette première édition, c’est la peinture qui a été choisie comme art à valoriser.

Ce qui attend les lauréats et autres participants

Les artistes disposeront de 10 jours pour mettre leurs œuvres à la disposition du jury (qui sera composé d’un artiste plasticien, d’un journaliste et d’un responsable de Lydia Ludic), à compter du samedi 24 avril 2021. En ce qui concerne les aspects techniques, le directeur d’exploitation de Lydia Ludic, Lionel Morisson Touré, a précisé que les tableaux devront avoir une dimension minimum en hauteur et en largeur de 50cm/50cm et 2m/2m au maximum. Il était assisté à la table de séance par la responsable évènementiel, Marie Touré.

Le principe du concours sera de récompenser les 3 meilleures équipes, soit les 3 tableaux qui auront remporté la meilleure note sur 200 points. Les notes seront constituées des votes du public sur 100 points à travers les interactions sur les réseaux sociaux, le nombre d’articles dans la presse et les notes du Jury sur 100 points également.

Abordant le chapitre des récompenses, le commissariat général a dévoilé séance tenante la teneur des prix pour attiser et réactiver la créativité et la volonté des artistes à sortir le meilleur d’eux-mêmes. Ainsi, le 1er prix est doté d’une enveloppe d’un million de francs CFA, d’un trophée, d’un diplôme de participation et des lots en nature ; puis le 2ème prix est doté d’une enveloppe de 600 mille francs CFA, d’un diplôme de participation et des lots en nature.

Quant au 3ème prix, il est doté d’une enveloppe de 500 mille francs CFA, d’un diplôme de participation et des lots en nature. Les 7 autres équipes participantes repartiront chacune avec un diplôme de participation et des lots en nature lors de la cérémonie de récompense prévue pour le 28 mai 2021, à la salle de jeu Lydia Ludic de Cocody II-Plateaux Vallons.