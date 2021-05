PDCI : Henri Konan Bédié célèbre ses 87 ans, les messages des Ivoiriens

Henri Konan Bédié célèbre son 87e anniversaire, ce mercredi 5 mai 2021. À cette occasion, de nombreux Ivoiriens adressent des messages au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Chacun y allant de sa sensibilité.

Henri Konan Bédié, retour sur son parcours politique des trois dernières décennies

Henri Konan Bédié est incontestablement le doyen de la classe politique ivoirienne actuelle. Successeur du père fondateur Félix Houphouët Boigny en 1993, le président du PDCI-RDA a connu, aussi bien ses moments de gloire que de peine. Après deux ans d'intérim, le Sphinx de Daoukro sera en effet élu lors de l'élection présidentielle de 1995. Et ce, en dépit du boycott actif lancé par les partis politiques de l'opposition. Les 10 chantiers de l'Elephant d'Afrique étaient dans leur phase de réalisation, quand, le 24 décembre 1999, le général Robert Guéi a perpétré un coup d'État contre Bédié.

Commence alors une décente aux enfers de l'ancien président ivoirien, qui a été contraint à l'exil par la junte militaire. HKB reviendra au pays à la faveur du Forum de la réconciliation nationale initiée par le chef d'État d'alors, Laurent Gbagbo. À la suite de l'éclatement de la crise militaro-politique de septembre 2002 s'ouvre un dialogue politique entre les acteurs politiques ivoiriens. Henri Konan Bédié revient alors en selle et crée, avec le Rassemblement des républicains (RDR) d'Alassane Ouattara et d'autres partis politiques, la coalition politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Au second tour de la présidentielle de 2010, Bédié apporte son soutien à Ouattara contre Laurent Gbagbo. Éclate par la suite une crise postélectorale qui se soldera par 3 000 morts et la chute du régime des refondateurs. Au premier mandat du Président ivoirien, Alassane Ouattara, c'était la lune de miel au sein de la paire Ouattara - Bédié. Le Président du PDCI soutiendra par ailleurs la réélection d’ADO en lançant l'appel de Daoukro.

À 87 ans révolus, Henri Konan Bédié toujours actif sur le front politique

Mais la question de l'alternance entre le RDR et le PDCI finira par faire voler en éclat cette coalition. Bédié rejoint alors l'opposition et en devient le chef de file. En contestation d'un troisième mandat du Président Ouattara, l'ex-chef d'Etat lancera, avec ses compagnons de l'opposition, la désobéissance civile et le boycott actif de la présidentielle d'octobre 2020.

Alassane Ouattara étant réélu, Henri Konan Bédié prend la tête du CNT, Conseil national de transition. La répression qui s'en est suivi a débouché sur le blocus du domicile de plusieurs leaders politiques, dont celle de Bédié. La rencontre, au Golf hôtel entre Ouattara et Bédié, et le dialogue politique conduit par le Premier ministre d'alors, Hamed Bakayoyo, a permis, un tant soit peu, de rapprocher les camps adverses.

Le président Bédié vient par ailleurs de célébrer le 75e anniversaire du PDCI-RDA. De même, pour ses 87 ans, ce mercredi 5 mai. Aussi, de nombreux Ivoiriens n'ont pas manqué d'adresser des messages au président Bédié.

« Joyeux anniversaire à toi papa. Que Dieu te garde longtemps parmi nous dans la santé »; « Joyeux anniversaire pépé. Merci pour le sacrifice consenti depuis des décennies à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire », pouvait-on lire d'un côté, lorsqu'un son discordant est venu susciter la polémique. « Joyeux anniversaire à vous, mais il est temps de laisser la place aux jeunes », a lancé cet autre internaute.

A noter qu'Henri Konan Bédié est également très actif pour le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo, un autre natif de mai (31 mai 1945).