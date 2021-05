Critiquée pour ses liens avec Carmen Sama, Emma Lohoues crée la surprise

La belle Emma Lohoues a posé un grand geste lors de l'anniversaire de la petite Rafna Houon, la fille de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, qui fut son ex-petit ami.

Ce qu'a fait Emma Lohoues à l'anniversaire de Rafna Houon

Sévèrement critiquée après son rapprochement avec Carmen Sama, la veuve de son ex-petit ami Dj Arafat, la belle Emma Lohoues, dans une vidéo postée sur Instagram, avait tenu à dire sa part de vérité.

'' (..) Je n’ai jamais eu de problème avec cette jeune fille… Mais pourquoi en vouloir à une personne qui a été avec Didier ? (…) Les gens se disent qu’il y a une rivalité entre elle et moi à cause de Didier, ce qui n’est pas vrai, et même si c’était le cas, aujourd’hui Didier n’est plus là, pourquoi ça doit continuer ?", s'était-elle interrogée.

Emma Lohoues avait invité les internautes à désormais s’habituer à la voir avec la veuve de Dj Arafat. "C’est une jeune fille qui a été peut-être mal entourée à un moment de sa vie. Elle a peut-être pensé que j’avais quelque chose contre elle mais aujourd’hui, elle a compris et c’est une bonne chose… Que les gens sachent que moi, il n’y a pas d’hypocrisie dans ma vie. Si je ne te parle pas, je ne te parle pas… Carmen et moi, il n’y a jamais eu de guerre. Donc c’est normal si on se voit aujourd’hui et qu’on rigole parce qu’on a compris qu’il y avait un poids sur notre relation. Je suis là pour elle. Je suis là pour Rafna. Que les gens s’habituent à cela…", avait-elle affirmé.

Après la présence remarquée de Carmen Sama à son anniversaire, récemment, ce fut au tour de l'actrice de lui retourner l'ascenseur. En effet, la veuve de Dj Arafat a organisé il y a quelques jours, l'anniversaire de sa fille Rafna Houon.

Un évènement qui fut marqué par la présence de l'ex-copine de feu Dj Arafat, qui a remis un sacré cadeau à la petite Rafna. Il s'agit, en effet d'un gros paquet de billets de banque, qui devraient avoisiner le million de Fcfa. La vidéo de cette scène a été publiée sur la toile, suscitant de nombreux commentaires.

'' Emma Lohoues a vraiment un grand coeur, ça prouve qu'elle a vraiment aimé Dj Arafat'', a commenté un internaute.