Ligue des champions: Chelsea humilie le Real de Madrid de Zidane

Chelsea affrontera Manchester City en finale de la Ligue des champions. Les bleus ont éliminé le Real de Madrid mercredi soir 2-0 en demi-finale retour

Ligue des champions: Finale 100% anglaise entre Manchester City et Chelsea

Le Chelsea de Tuchel a écarté le Real Madrid pour rejoindre Manchester City en finale de la Ligue des champions après avoir battu le Real Madrid (1-1 à l’aller, 2-0 au retour), mercredi 5 mai à à Stamford Bridge.

Les anciens parisiens Thomas Tuchel et Thiago Silva accèdent à la finale pour la deuxième fois de suite. Les bleues affronteront la bande de Pep Guardiola, le 29 mai prochain à Istanbul.

Moins de 24 heures après la qualification des Citizens de Josep Guardiola aux dépens du Paris Saint-Germain, les Blues sortent le Real Madrid de Zinedine Zidane.

Le club de la capitale londonienne ouvre la marque par le décrié Timo Werner. Sur un service du milieu de terrain français N’Golo Kanté, Kai Havertz a vu son ballon piqué échouer sur la barre transversale de Thibaut Courtois. Seul aux six mètres, l’attaquant allemand a suivi et marqué de la tête (28e).

Dans les dernières minutes, Mason Mount est venu éteindre de la tête les derniers espoirs de la Maison Blanche (85e). Chelsea visera la deuxième C1 de son histoire après 2012, Manchester City un premier sacre. Hasard du calendrier, les deux équipes se retrouveront ce samedi à l’Etihad Stadium, dans le cadre de la 35e journée de Premier League.

De son côté, le Real Madrid doit se remobiliser pour la course au titre de champion d’Espagne. Deuxièmes à égalité avec le FC Barcelone et deux points de l’Atletico Madrid, les partenaires de Karim Benzema reçoivent dimanche le FC Séville lors de la 35e journée.

Kanté, homme du match

Kanté, Homme du match à l’aller, le français a encore une fois énormément couru. Enorme défensivement, il aura aussi aidé offensivement en se plaçant bien dans les intervalles. Tout le monde se souvient encore de son énorme prestation à l'aller à Madrid. Pour le match retour, l'international français a décidé de ressortir le grand jeu.

Avec de nombreux kilomètres parcourus pour défendre et attaquer, le numéro 7 londonien était encore partout ce soir tel un cyborg. C'est d'ailleurs lui qui réalise le plus gros du travail sur le but de Werner (28e) et qui récupère aussi le cuir sur le second (85e). Et il aurait même pu conclure cette soirée par un but si Valverde n'était pas revenu devant Courtois (66e).

Kanté, un milieu de terrain comme toutes les équipes du monde, voudraient avoir!