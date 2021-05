Tchad: Ahmedou Abdallah désigné envoyé spécial de la Francophonie

Le mauritanien Ahmedou Ould Abdallah, 80 ans, a été nommé envoyé spécial de la Francophonie (OIF) au Tchad par la Secrétaire générale de l’organisation.

Ahmedou et la Francophonie au chevet du Tchad

Ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République Islamique de Mauritanie, Ahmedou Ould Abdallah, est chargé par l’OIF de faire le suivi de la situation au Tchad, dirigé par un Conseil Militaire de Transition (CMT) depuis le décès, le 20 avril dernier, du président Idriss Déby Itno.

L’envoyé spécial de la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, œuvrera en coordination avec les partenaires internationaux, notamment l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) dans le but de contribuer à une gestion apaisée, consensuelle et inclusive de la transition.

Les conclusions de sa mission seront examinées par le Conseil permanent de la Francophonie (CPF). L’homme a occupé de très hautes fonctions dans Ia diplomatie multilatérale, principalement au sein des Nations unies où il fut en particulier Représentant spécial du Secrétaire général au Burundi et en Somalie ainsi que Représentant Spécial pour l’Afrique de l’Ouest et chef du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA).

Wakit Tama appelle à de nouvelles manifestations

Mardi, le mouvement Wakit Tama a appelé à une nouvelle manifestation ce samedi, dans quatre jours. Les leaders de la coordination citoyenne entendent poursuivre et même intensifier leur combat.

Pour eux, le gouvernement de transition qui a été présenté dimanche soir ne constitue en rien un gouvernement d’union. Lors de la répression meurtrière de la marche du 27 avril, qui avait fait quinze morts selon le dernier bilan de ces organisations et six selon les autorités, il y avait eu 653 arrestations, rien qu'à Ndjamena.

58 autres personnes ont été interpellées samedi dernier lors d’une autre mobilisation. Aujourd’hui, des sources judiciaires assurent que toutes ont été entendues par le parquet. Un peu plus de 120 personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel.

Rappelons que l’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.